Sucker Punch выпустила бесплатный набор аватаров с тематикой Ghost of Yotei для PSN

Sucker Punch окунулась в атмосферу Рождества и решила порадовать поклонников Ghost of Yōtei небольшим подарком: восемь бесплатных аватаров, созданных по мотивам персонажей игры, уже доступны для выкупа в PlayStation Store.
Забрать их можно с помощью специальных кодов для каждой региона, и для этого не нужно ничего покупать. Все, что нужно, — это доступ к интернету и активная учетная запись PSN.
Ниже приведены коды для каждого региона:
- Америка: 8GGE-5H6P-QMTC
- Европа и Австралия: QEH9-3Q25-5QMB
- Азия: BD8B-8C53-6CND
- Корея: 6HP7-NHQ2-FJED
- Япония: DMH5-XBJD-KXCQ
Каждый код разблокирует сразу восемь аватаров, все с эксклюзивным дизайном, основанным на персонажах и визуальных элементах Ghost of Yōtei. Если вы внимательно следите за каждой деталью нового мира Sucker Punch, это отличный способ персонализировать свою учетную запись PSN