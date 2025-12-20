Sucker Punch выпустила бесплатный набор аватаров с тематикой Ghost of Yotei для PSN

Sucker Punch окунулась в атмосферу Рождества и решила порадовать поклонников Ghost of Yōtei небольшим подарком: восемь бесплатных аватаров, созданных по мотивам персонажей игры, уже доступны для выкупа в PlayStation Store.

Забрать их можно с помощью специальных кодов для каждой региона, и для этого не нужно ничего покупать. Все, что нужно, — это доступ к интернету и активная учетная запись PSN.

Ниже приведены коды для каждого региона:

Америка: 8GGE-5H6P-QMTC

Европа и Австралия: QEH9-3Q25-5QMB

Азия: BD8B-8C53-6CND

Корея: 6HP7-NHQ2-FJED

Япония: DMH5-XBJD-KXCQ

Каждый код разблокирует сразу восемь аватаров, все с эксклюзивным дизайном, основанным на персонажах и визуальных элементах Ghost of Yōtei. Если вы внимательно следите за каждой деталью нового мира Sucker Punch, это отличный способ персонализировать свою учетную запись PSN