Sucker Punch выпустила патч 2.008 для Ghost of Yotei с исправлениями экономики и режима "Новая игра+"

Студия Sucker Punch Productions выпустила техническое обновление под номером 2.008 для своего самурайского экшена Ghost of Yōtei. Апдейт весит немного, но помимо традиционных технических правок привносит важные улучшения игрового процесса. Загрузка патча является строго обязательной для всех пользователей, независимо от того, приобрели они стандартную версию или Полное издание.

Разработчики оперативно поделились полным списком изменений, избавив игровое сообщество от необходимости искать скрытые правки вслепую. Основные правки коснулись баланса и игрового процесса. Разработчики снизили требования к покупке торговых путей у торговцев краской, уменьшив необходимое количество «гадючьего пайка», а также починили режим «Новая игра+», где рецепты крафта перестали сбрасываться. Кроме того, апдейт устранил критические ошибки, из-за которых игроки не могли завершить некоторые задания из сюжетной линейки «Эхо Сэкигахары».

Особое внимание создатели уделили сохранению прогресса в побочных активностях. Новое обновление решает проблему с потерей накопленных данных в квестах «Особо опасные» и исправляет причины внезапных вылетов. Напомним, что вышедший ранее в этом месяце патч 2.07 решал схожие задачи, параллельно борясь с возникновением «черного экрана» после выполнения миссий и ошибками отображения завершенного контента.

Поскольку Ghost of Yotei позиционируется разработчиками как сюжетно и структурно завершенное произведение, в будущем игрокам не стоит ждать контентных обновлений или крупных расширений. Вся дальнейшая поддержка экшена на PlayStation 5 сведется исключительно к точечной полировке стабильности игрового клиента.