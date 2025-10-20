Sucker Punch заявила, что Ghost of Yotei - это завершение лишь части истории Ацу

Недавно Sucker Punch выпустила Ghost of Yotei. Вместо того, чтобы продолжать историю Дзина Сакаи из предыдущей части, студия решила представить новую главную героиню.

Комментируя главную героиню Ацу, сценарист Иэн Райан заявил, что видит в Ghost of Yotei лишь завершение части истории персонажа, у которой ещё многое впереди, и её жизнь далека от мирной.

ЦИТАТЫ НИЖЕ СОДЕРЖАТ СПОЙЛЕРЫ

Мне кажется, глава закончилась, но ей ещё предстоит пройти долгий путь. Она внезапно учится жить заново без брата, с племянницей и в роли приёмной матери. Месть теперь полностью позади, но она ещё не исцелилась до конца. Она уже многое исцелила и научилась видеть будущее за пределами мести.



Но каким будет это будущее? Будет ли всё гладко? Не думаю. И это одна из интересных особенностей истории Ацу, которая также делает её по-настоящему близкой.

Что касается возможности появления большего количества контента с Ацу, например, дополнения к игре, режиссёр Джейсон Коннелл говорит, что это во многом зависит от того, как примут Ghost of Yotei. Команда будет прислушиваться к отзывам сообщества, чтобы принимать дальнейшие решения.

Я думаю, что мы находимся на том этапе проекта, когда можем просто выпустить его и посмотреть, что найдёт отклик у игроков, что им понравится и что они захотят узнать об Ацу больше. И я думаю, для нас это самая важная часть проекта, с точки зрения принятия подобных решений, потому что то же самое произошло с Tsushima. Вы можете услышать это и подумать: «Ну ладно. Похоже, люди хотят узнать немного больше об этих отношениях или о том, что случилось с отцом». Как же развить этого персонажа дальше?



И у нас есть редкая возможность услышать мнение миллионов людей о том, что нашло отклик в истории, а что, возможно, не нашло, или о пробелах в ней. И я думаю, именно в таком режиме и нужно работать. И это своего рода дар. Мы, безусловно, любим Ацу и считаем её отличным персонажем. И, как и с Дзином, если есть возможность улучшить её или добавить что-то новое или сделать повествование более ясным, и это соответствует тому, что лучше всего подходит для Sucker Punch, мы обязательно это внимательно рассмотрим.