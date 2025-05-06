Сюхэй Ёсида уверен: Ghost of Yotei добьётся успеха в Японии - в отличие от Assassin's Creed Shadows

По мнению ветерана индустрии и бывшего главы Sony Interactive Entertainment Сюхэя Ёсиды, у Ghost of Yotei есть все шансы стать настоящим хитом в Японии — в отличие от Assassin’s Creed Shadows, не сумевшей завоевать расположение местных игроков.

Ghost of Yotei — продолжение Ghost of Tsushima от Sucker Punch Productions, игры, ставшей настоящим культурным феноменом в Японии в 2020 году. По словам Ёсиды, успех оригинала был не случаен: разработчики с уважением отнеслись к японской культуре, консультировались с историками, посещали реальные локации и глубоко погружались в детали.

Assassin’s Creed Shadows же, по мнению экспертов, не справилась с задачей — несмотря на сеттинг феодальной Японии, проект Ubisoft не вызвал доверия у японской аудитории.

Ёсида уверен: Ghost of Yotei повторит путь своего предшественника. Уже сейчас игра занимает лидирующие позиции в PlayStation Store в нескольких странах, и с каждым этапом разработки, по словам инсайдеров, выглядит всё лучше. Всё это, считает Ёсида, делает игру одним из главных претендентов на успех в Японии.