Сюхэй Ёсида уверен: Ghost of Yotei добьётся успеха в Японии - в отличие от Assassin's Creed Shadows

По мнению ветерана индустрии и бывшего главы Sony Interactive Entertainment Сюхэя Ёсиды, у Ghost of Yotei есть все шансы стать настоящим хитом в Японии — в отличие от Assassin’s Creed Shadows, не сумевшей завоевать расположение местных игроков.
Ghost of Yotei — продолжение Ghost of Tsushima от Sucker Punch Productions, игры, ставшей настоящим культурным феноменом в Японии в 2020 году. По словам Ёсиды, успех оригинала был не случаен: разработчики с уважением отнеслись к японской культуре, консультировались с историками, посещали реальные локации и глубоко погружались в детали.
Assassin’s Creed Shadows же, по мнению экспертов, не справилась с задачей — несмотря на сеттинг феодальной Японии, проект Ubisoft не вызвал доверия у японской аудитории.
Ёсида уверен: Ghost of Yotei повторит путь своего предшественника. Уже сейчас игра занимает лидирующие позиции в PlayStation Store в нескольких странах, и с каждым этапом разработки, по словам инсайдеров, выглядит всё лучше. Всё это, считает Ёсида, делает игру одним из главных претендентов на успех в Японии.
В смысле? Шадоус самая популярная игра в японии, последнего тысячелетия.
Так и есть
Если бабу не назовут самураем то все будет по канону... не как с черным пятном, которое было, как бельмо в Assassin от которого все шарахались в роли китаянки
То есть, я правильно понимаю, сам Ёсида никаких сравнений ни с чем не делал, но очень надо было сделать заголовок по пафосные?
Да тут и гадать не надо, и по пикче видно что очередной успешный успех😂 // Чёрный Пласч
Че за брехня? Прекрасно в шадоус играют япошки