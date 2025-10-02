Ubisoft и Guerrilla поздравили Sucker Punch с релизом Ghost of Yotei

Студия Sucker Punch получила поздравления от своих коллег из Guerrilla Games и Ubisoft в связи с выходом долгожданного эксклюзива для PlayStation 5 — самурайского экшена Ghost of Yotei.
В официальном аккаунте Assassin's Creed можно прочитать следующее сообщение: «Поздравляем Sucker Punch с выпуском Ghost of Yotei: мы с нетерпением ждем начала охоты — от одной мстительной героини к другой». Между Ацу и Наоэ, главной героиней Assassin's Creed Shadows, действительно много общего: обе они — искусные воительницы на фоне феодальной Японии, и обе полны решимости выполнить свою миссию мести.
Сообщение Guerrilla Games, напротив, подчеркивает близость между главными героинями: «Нашим дорогим друзьям из Sucker Punch, поздравляем с выходом Ghost of Yotei! Алой и Ацу разделяют огонь, и сегодня мы здесь, чтобы разделить с вами празднование вашего выдающегося достижения».
В данном случае пост сопровождается артом с изображением Элой и Ацу у костра, созданной ведущим художником Ильей Голицыным.
