Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 313 оценок

Ubisoft и Guerrilla поздравили Sucker Punch с релизом Ghost of Yotei

Gruz_ Gruz_

Студия Sucker Punch получила поздравления от своих коллег из Guerrilla Games и Ubisoft в связи с выходом долгожданного эксклюзива для PlayStation 5 — самурайского экшена Ghost of Yotei.

Состоялся релиз экшена Ghost of Yotei от студии Sucker Punch - игра уже доступна на PS5

В официальном аккаунте Assassin's Creed можно прочитать следующее сообщение: «Поздравляем Sucker Punch с выпуском Ghost of Yotei: мы с нетерпением ждем начала охоты — от одной мстительной героини к другой». Между Ацу и Наоэ, главной героиней Assassin's Creed Shadows, действительно много общего: обе они — искусные воительницы на фоне феодальной Японии, и обе полны решимости выполнить свою миссию мести.

Сообщение Guerrilla Games, напротив, подчеркивает близость между главными героинями: «Нашим дорогим друзьям из Sucker Punch, поздравляем с выходом Ghost of Yotei! Алой и Ацу разделяют огонь, и сегодня мы здесь, чтобы разделить с вами празднование вашего выдающегося достижения».

В данном случае пост сопровождается артом с изображением Элой и Ацу у костра, созданной ведущим художником Ильей Голицыным.

25
14
Комментарии:  14
Евгений Кондратенко

Ну после DLC к Forbidden west понятно что там разделяют Элой и Ацу

7
Кей Овальд

Факт, то же сразу об этом подумал.

3
DarkScorpius

А что, в GoY тоже активно продвигается повестка? Я вот сюжета еще не видел, а само наличие женщины в качестве ГГ - не обязательно повестка.

3
IIIXV DarkScorpius

Дело не в героини женского пола, а в том, что с какой "актрисульки" списали героиню

3
digitalkid

Ну Юбисофт стебется просто. В Ётеи ваще окружение не разрушается.

4
Bella Ramsey

На этом можно было остановиться. Какая разница сколько текстур и полигонов в дерьме?

5
Self-reliantIsrael Bella Ramsey
Azimut zvuk

А юбики как их поздравили?г.вна на лопате отправили?

4
Рикочико

Не гвна а свой логотип в вонючем исполнении передали! 💩

1
Zick211

В костёре жарит

sa1958

Во как. Своих поддержали.