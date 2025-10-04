"Ужасная игра с повесткой": первые отзывы игроков о Ghost of Yotei

Пользователи оценили новый экшен Sony ниже, чем критики
В сети появились первые отзывы о Ghost of Yotei от геймеров. На агрегаторе Metacritic общая пользовательская оценка нового экшена Sony составила 7,8 баллов из 10. Критики приняли игру лучше: на 86 баллов из 100.
Геймеры раскритиковали сюжет Ghost of Yotei, а также большое количество повестки, гигантскую карту с одинаковыми поручениями, частые самоповторы с прошлой части и неинтересную главную героиню.
Ужасная игра с повесткой. Потратил 10 часов, не прошел игру и продал диск. Ghost of Tsushima лучше.
Скучный повесточный мусор, первая часть была намного лучше.
Сюжет ужасен. Типичная история мести. Игра точно такая же, как и Ghost of Tsushima, но с парой новых пушек. Игра больше похожа на DLC.
Но нашлись геймеры, которым Ghost of Yotei пришлась по душе. Пользователи похвалили иммерсивность в экшене, а также боевку, которая стала намного лучше в сравнении с первой частью.
Очень красивая и захватывающая игра с улучшенной боевой системой.
Первая игра в открытом мире за долгое время, в которой я провел больше 30 часов, наслаждаясь путешествием и даже не гриндя весь контент. Эта игра должна быть стандартом качества для остальных.
Не обращайте внимания на недовольных. Это настоящий шедевр.
Ghost of Yotei вышла 2 октября на PlayStation 5.
Скорее поверю недовольным, чем довольным
Тебе не верим значит
Значить вам нравится го#но. Но нечего страшного, миллион мухов тоже это нравится 😁
СНГ Пк шника как мухи бы не летели бы им не привыкать тем более ещё и бесплатно в зеленом магазине.
Новость высосана из одного комента?
Куча слов ни о чём, тиграм мясо надо
Из 25% отрицательных отзывов.
75% положительных и 25% отрицательных? Вывод симпл джека, игроки недовольны игра проваливается.
Вместо объективности, просто корм для местных хейтеров то что они хотят слышать. А потом и живут так в мире перемог.
Да мне плевать на проценты, в заголовке новости упор на повестку.
Однако пример только одного комента и то без фактов. Скорее просто негатив у чел выплеснул.
По итогу: новость ради новости, просто спам. Но это работает, мы же тут сидим коментим...
Так циферки можно любые нарисовать
Так игра по сути и есть как длц, прогреев гоеев на даллары.
Только вот Рагнарек что то никто не засирает.
Как это? игра часов на 40, абсолютно навая локация, графон круче, более продвинутая боевка, больше разнообразия в наполнении игрового мира
Так игра та же длц с нигерами и большей духотой.
а в чем выражается повестка так и не сообщили
Повестка!!
Нуу повестка же... она повсюду
Известно в чем
А что еще стоило ожидать от кучки безмозглых феминисток взявших на роль женщины самурая обезьяну?
Скоро можно ожидать как пойдут туалеты мыть, как им и
я как чел который не играл в тсусиму получаю от игры большое удовольствие. очень красивый мир + игра детское ощущение чего-то нового. У. Оры очень классный открытый мир
и правильно что пропустил 1 часть.
Тебе там еще новую DA выпускали иди еще и ей обмазывайся😅
уже всю прошел? все квесты с рогатым выполнил?
Знакомый прощел, сказал нет там повестки
и её там и не было - тупо доёб - а 1 игра нудятина - облизали по полной
Из того что слышал что мир интереснее цусимы, цусиму то я играл знаю, там реально пустой мир. Красивый но пустой
Хз что с сюжетом, но думаю цусиму не переплюнет, уж больно интересное кино
Так все калоеды уже привыкли и не видят как им с лопаты закладывают. Тут постера достаточно, чтоб повестку увидеть, но некоторые слишком тупые 😂
просто берешь и меняешь название игры в новости и подойдет под любую. Всегда кто-то будет обсирать, а кто-то хвалить
Типичная терпильная логика, оправдать все что можно)
Ну не всем же радужными капрофагами быть
Такая же ситуация была и с последни Ассасином, набежали боты и как один под копирку начали оправдывать
Ну первая часть тоже была очень скучным и проходным рескином ассасинов, это такая же я не вижу смысла ее хейтить
Вангую с Росомахой так же будет. Повесточное
Конечно. Паука уже слили, теперь можно и Логана.
Логану даже пузырь не поможет с этим куй пойми чем ))