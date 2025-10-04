ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 337 оценок

"Ужасная игра с повесткой": первые отзывы игроков о Ghost of Yotei

Simple Jack Simple Jack

Пользователи оценили новый экшен Sony ниже, чем критики

В сети появились первые отзывы о Ghost of Yotei от геймеров. На агрегаторе Metacritic общая пользовательская оценка нового экшена Sony составила 7,8 баллов из 10. Критики приняли игру лучше: на 86 баллов из 100.

Геймеры раскритиковали сюжет Ghost of Yotei, а также большое количество повестки, гигантскую карту с одинаковыми поручениями, частые самоповторы с прошлой части и неинтересную главную героиню.

Ужасная игра с повесткой. Потратил 10 часов, не прошел игру и продал диск. Ghost of Tsushima лучше.
Скучный повесточный мусор, первая часть была намного лучше.
Сюжет ужасен. Типичная история мести. Игра точно такая же, как и Ghost of Tsushima, но с парой новых пушек. Игра больше похожа на DLC.

Но нашлись геймеры, которым Ghost of Yotei пришлась по душе. Пользователи похвалили иммерсивность в экшене, а также боевку, которая стала намного лучше в сравнении с первой частью.

Очень красивая и захватывающая игра с улучшенной боевой системой.
Первая игра в открытом мире за долгое время, в которой я провел больше 30 часов, наслаждаясь путешествием и даже не гриндя весь контент. Эта игра должна быть стандартом качества для остальных.
Не обращайте внимания на недовольных. Это настоящий шедевр.

Ghost of Yotei вышла 2 октября на PlayStation 5.

Источник  
Hevin

Скорее поверю недовольным, чем довольным

40
Night Driving Avenger

Тебе не верим значит

24
qabbasov Night Driving Avenger

Значить вам нравится го#но. Но нечего страшного, миллион мухов тоже это нравится 😁

11
kotasha qabbasov

СНГ Пк шника как мухи бы не летели бы им не привыкать тем более ещё и бесплатно в зеленом магазине.

ant 36436
Новость высосана из одного комента?

Куча слов ни о чём, тиграм мясо надо

22
-Zion-
Из 25% отрицательных отзывов.
75% положительных и 25% отрицательных? Вывод симпл джека, игроки недовольны игра проваливается.
Вместо объективности, просто корм для местных хейтеров то что они хотят слышать. А потом и живут так в мире перемог.

3
ant 36436 -Zion-

Да мне плевать на проценты, в заголовке новости упор на повестку.

Однако пример только одного комента и то без фактов. Скорее просто негатив у чел выплеснул.

По итогу: новость ради новости, просто спам. Но это работает, мы же тут сидим коментим...

Haliburton -Zion-

Так циферки можно любые нарисовать

kotasha

Так игра по сути и есть как длц, прогреев гоеев на даллары.

21
koenigsegg22

Только вот Рагнарек что то никто не засирает.

3
Freund Benno

Как это? игра часов на 40, абсолютно навая локация, графон круче, более продвинутая боевка, больше разнообразия в наполнении игрового мира

1
kotasha koenigsegg22

Так игра та же длц с нигерами и большей духотой.

2
Tommy451

а в чем выражается повестка так и не сообщили

17
Konstantin Anciferov

Повестка!!

4
DjаzZy

Нуу повестка же... она повсюду

8
utilizat0r

Известно в чем

8
Neko-Aheron

А что еще стоило ожидать от кучки безмозглых феминисток взявших на роль женщины самурая обезьяну?

16
Dev0tee

Скоро можно ожидать как пойдут туалеты мыть, как им и

2
Stalker608

я как чел который не играл в тсусиму получаю от игры большое удовольствие. очень красивый мир + игра детское ощущение чего-то нового. У. Оры очень классный открытый мир

14
jax baron

и правильно что пропустил 1 часть.

7
Dev0tee

Тебе там еще новую DA выпускали иди еще и ей обмазывайся😅

4
Stalker608 Dev0tee

уже всю прошел? все квесты с рогатым выполнил?

2
-zotik-

Знакомый прощел, сказал нет там повестки

14
jax baron

и её там и не было - тупо доёб - а 1 игра нудятина - облизали по полной

12
-zotik- jax baron

Из того что слышал что мир интереснее цусимы, цусиму то я играл знаю, там реально пустой мир. Красивый но пустой

Хз что с сюжетом, но думаю цусиму не переплюнет, уж больно интересное кино

3
Dev0tee

Так все калоеды уже привыкли и не видят как им с лопаты закладывают. Тут постера достаточно, чтоб повестку увидеть, но некоторые слишком тупые 😂

8
AlrightRathar

просто берешь и меняешь название игры в новости и подойдет под любую. Всегда кто-то будет обсирать, а кто-то хвалить

12
Dev0tee

Типичная терпильная логика, оправдать все что можно)

5
Haliburton

Ну не всем же радужными капрофагами быть

2
Haliburton Dev0tee

Такая же ситуация была и с последни Ассасином, набежали боты и как один под копирку начали оправдывать

2
agula98

Ну первая часть тоже была очень скучным и проходным рескином ассасинов, это такая же я не вижу смысла ее хейтить

12
crim11

Вангую с Росомахой так же будет. Повесточное

12
Retro_Gamer

Конечно. Паука уже слили, теперь можно и Логана.

2
MNM 777 Retro_Gamer

Логану даже пузырь не поможет с этим куй пойми чем ))

1
