"Ужасная игра с повесткой": первые отзывы игроков о Ghost of Yotei

Пользователи оценили новый экшен Sony ниже, чем критики

В сети появились первые отзывы о Ghost of Yotei от геймеров. На агрегаторе Metacritic общая пользовательская оценка нового экшена Sony составила 7,8 баллов из 10. Критики приняли игру лучше: на 86 баллов из 100.

Геймеры раскритиковали сюжет Ghost of Yotei, а также большое количество повестки, гигантскую карту с одинаковыми поручениями, частые самоповторы с прошлой части и неинтересную главную героиню.

Ужасная игра с повесткой. Потратил 10 часов, не прошел игру и продал диск. Ghost of Tsushima лучше.

Скучный повесточный мусор, первая часть была намного лучше.

Сюжет ужасен. Типичная история мести. Игра точно такая же, как и Ghost of Tsushima, но с парой новых пушек. Игра больше похожа на DLC.

Но нашлись геймеры, которым Ghost of Yotei пришлась по душе. Пользователи похвалили иммерсивность в экшене, а также боевку, которая стала намного лучше в сравнении с первой частью.

Очень красивая и захватывающая игра с улучшенной боевой системой.

Первая игра в открытом мире за долгое время, в которой я провел больше 30 часов, наслаждаясь путешествием и даже не гриндя весь контент. Эта игра должна быть стандартом качества для остальных.

Не обращайте внимания на недовольных. Это настоящий шедевр.

Ghost of Yotei вышла 2 октября на PlayStation 5.