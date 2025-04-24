В Ghost of Yotei будет большой открытый мир и множество секретов

Нейт Фокс и Джейсон Коннелл из Sucker Punch Productions дали интервью, в котором немного рассказали о некоторых элементах Ghost of Yotei.

Это самая открытая игра, которую мы когда-либо делали. Одна из величайших радостей — просто потеряться. Вы позволяете своему любопытству вести вас по миру. Мы относимся к этому моменту как к чему-то священному. Мы хотим подчеркнуть его, чтобы игроки могли полностью присутствовать на Хоккайдо, или Эзо, как назывался регион во времена, когда происходили события игры. Он полон тайн и историй.



У нас есть возможность рассказать более дикую, более сельскую версию этой истории, чем если бы она происходила в большом городе. Существует так много разных биомов, которые мы можем оживить, и так много величественных, красивых мест, из которых можно черпать вдохновение. Невозможно показать их все, поэтому мы выбираем самые красивые, настоящие драгоценности. Затем мы переносим их в игровой мир, чтобы игроки могли их исследовать.

Ghost of Yotei будет основываться на достижениях той эпохи и предлагать множество различных видов оружия. Однако катана продолжит играть ключевую роль.

Порох является частью боевой системы. Хотя катана остается самым ценным оружием, способность взрывать вещи всегда является желанным дополнением к игре. Конечно, оружие играет огромную роль, потому что его освоение является ключевым элементом кинематографического самурайского ощущения. Стать мастером меча абсолютно необходимо. Но мы хотели дать игрокам еще более глубокую связь — как с оружием, так и с самой землей. Вот почему в Эзо вы можете встретить учителей, которые научат вас, как использовать данное оружие очень естественным, кинематографическим образом. Благодаря этому вы можете почувствовать, каково это — развиваться как воин вместе с Ацу.



Мы уже показали кусаригаму, и, конечно же, есть два меча, так что есть интересный мотив боя двумя руками. В этом трейлере, ближе к концу, есть выстрел копьем — это Яри. Возможность использовать такой разнообразный арсенал оружия придает игре совершенно новые ощущения. Каждое из этих орудий имеет свои уникальные преимущества.

Игрокам не нужно беспокоиться, так как Ghost of Yotei собирается показать все ключевые аспекты истории Цусимы Дзина Сакая: «смертельно точный бой, удовлетворяющее исследование, большой открытый мир и прекрасная обстановка».

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5.