В Ghost of Yotei много скалолазания, поскольку акцент делается на свободе игрока и вертикальности Хоккайдо

Джейсон Коннелл из Sucker Punch Productions, занимавший пост креативного директора приключенческого боевика с открытым миром Ghost of Yotei, рассказал, почему в недавно вышедшей игре так много скалолазания. В интервью GamesRadar Коннелл рассказал о акценте игры на свободе игрока, а также о том, что реальная местность, на которой основана игра — Хоккайдо — на самом деле обладает «крутизной и эпической вертикальностью».

«В этом и заключается идея свободы, верно?», – сказал Коннелл, имея в виду, что у игроков есть множество вариантов, куда и на что можно залезть. «Это одна из главных причин, по которой мы уделяем так много времени созданию возможности лазать». Он продолжил объяснять, что, поскольку Ghost of Yotei «привязана к реальности», разработчики не могли просто дать игрокам «волшебную телепортацию» для перемещения. «Это разрушило бы пузырь реальности, который мы пытаемся создать», — пояснил он.

Это, наряду с тем, что Хоккайдо в реальной жизни, как правило, горная местность, представляло собой уникальную задачу для Sucker Punch Productions. Как отметил Коннелл, «внезапно вам приходится иметь дело с этими горами, и вы можете выбрать, будут ли они проблемами или возможностями». В конечном итоге студия решила вознаграждать игроков за исследования.

Но нам показалось сложным представить себе такую ​​игру с такой свободой, какой мы хотим, без какого-либо аспекта скалолазания. Мы действительно вложили средства в более быстрые способы спуска, будь то выразительные и простые, например, быстрые прыжки с вершин храмов, потому что они очень высокие, или же интерактивные, например, горки, которые были одними из моих любимых особенностей в игре. И это просто попытка сделать крутизну и эпическую вертикальность Хоккайдо возможностью, а не гигантским препятствием.

Ghost of Yōtei вышла эксклюзивно на PS5 в начале этого месяца.