В Ghost of Yotei можно будет разбить лагерь в любом месте открытого мира

Ghost of Yōtei предложила множество знакомых видов в своем последнем трейлере, от изящного боя до перемещения (с возвращением крюка-кошки). В роли Ацу игроки отправляются на миссию по убийству шестерых Ётей, состоящих из Змеи, Они, Кицунэ, Паука, Дракона и Лорда Сайто.

Однако она также встретит «маловероятных союзников» и «установит связи, которые помогут ей обрести новое чувство цели», согласно блогу PlayStation. Подтверждается, что сцена из трейлера, в которой Ацу посещает прошлое, на самом деле является новой механикой.

Другие изменения включают отслеживание зацепок для шестерых Ётей и даже приоритетность того, кого убить первым. Ацу также может встречаться с разными сэнсэями, чтобы разблокировать новые навыки владения оружием, получать награды и находить «мирные передышки», некоторые из которых возвращаются из Ghost of Tsushima.

Вдобавок ко всему этому, вы можете развести костер в любом месте, как в Red Dead Redemption. Будут ли другие механики, например, готовка, которыми Ацу сможет заняться? Время покажет.

Ghost of Yōtei выйдет 2 октября на PS5, предварительные заказы начнутся 2 мая.