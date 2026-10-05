В новой рекламе Ghost of Yotei: Complete Edition Эрика Иши обещает новое оружие, романтику и пикантный контент

Официальный PlayStation опубликовал короткое видео, в котором актриса Эрика Иши озвучивающая и играющая главную героиню Ацу в Ghost of Yotei: Complete Edition, рассказывает о новом расширении "Отголоски Сэкигахары". В ролике Иши с волнением перечисляет, что ждет игроков в расширенном издании:
Отголоски Сэкигахары - это... предательство, романтика, волнительные моменты, новое оружие… и небольшой пикантный контент?
Полное издание уже доступно и включает:
- Основная игра: Полная версия приключения.
- Ghost of Yōtei Legends: Кооперативный многопользовательский режим.
- Отголоски Сэкигахары: Сюжетное DLC в новой долине предгорий Ашоро с флешбэками к битве при Сэкигахаре, появлением персонажа по имени Нагато и тяжелым вооружением.
- Режим Most Wanted: Одиночные испытания в жанре роуглайка, где можно играть за Ацу, Оюки, Нагато и Дзина Сакая.
- Бонусы и улучшения: Весь контент Deluxe-издания и патчи с улучшениями игрового процесса.
Владельцы оригинальной базовой версии могут докупить расширенный комплект с помощью специального апгрейда.