В новой рекламе Ghost of Yotei: Complete Edition Эрика Иши обещает новое оружие, романтику и пикантный контент

Официальный PlayStation опубликовал короткое видео, в котором актриса Эрика Иши озвучивающая и играющая главную героиню Ацу в Ghost of Yotei: Complete Edition, рассказывает о новом расширении "Отголоски Сэкигахары". В ролике Иши с волнением перечисляет, что ждет игроков в расширенном издании:

Отголоски Сэкигахары - это... предательство, романтика, волнительные моменты, новое оружие… и небольшой пикантный контент?

Полное издание уже доступно и включает:

Основная игра: Полная версия приключения.

Ghost of Yōtei Legends: Кооперативный многопользовательский режим.

Отголоски Сэкигахары: Сюжетное DLC в новой долине предгорий Ашоро с флешбэками к битве при Сэкигахаре, появлением персонажа по имени Нагато и тяжелым вооружением.

Режим Most Wanted: Одиночные испытания в жанре роуглайка, где можно играть за Ацу, Оюки, Нагато и Дзина Сакая.

Бонусы и улучшения: Весь контент Deluxe-издания и патчи с улучшениями игрового процесса.

Владельцы оригинальной базовой версии могут докупить расширенный комплект с помощью специального апгрейда.