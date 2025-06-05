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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 204 оценки

В новом тизере Ghost of Yotei намекнули на неожиданного компаньона - геймплей покажут уже в июле

Gutsz Gutsz

Во время трансляции State of Play студия Sucker Punch показала короткий, но интригующий тизер Ghost of Yotei — идейного продолжения самурайского экшена Ghost of Tsushima. На фоне живописных пейзажей и традиционной японской архитектуры нам отчетливо показали важную геймплейную деталь: главная героиня в этот раз, судя по всему, не будет сражаться в одиночку.

В отличие от Цусимы, где Дзин действовал один, здесь рядом с протагонисткой появляется спутник — взрослый волк, впервые показанный щенком ещё в дебютном трейлере. Судя по новым кадрам, животное не просто сопровождает героиню, но и активно участвует в схватках, помогая в бою и, возможно, влияя на тактические решения игрока.

Разработчики пока не раскрывают подробностей, но уже подтвердили, что в июле состоится специальный выпуск State of Play, полностью посвящённый Ghost of Yōtei. Там покажут расширенный геймплей, в том числе обновлённые механики исследования мира и боевой системы.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.

11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
SexualHarassmentPanda

Это был самый позорный State of Play за всю историю Sony.

5
RedDay13

Какая консоль такое и шоу

3
FuzzyLysanderius

Компаньоном будет, негр с атсасина

3
jax baron

ждём

Zick211

Ну презентация вообще ни о чем. Толком ничего не показывали, вау-эффекта нет.

Eddward West

самое интересное что у бокса как раз покажут что-то интересное, но будут тянуть с релизом 3-4 года

Даздрасен Дыклоп Eddward West
покажут что-то интересное

Персона 4, Силксонг, РИ9, Гирзы, Спиро 4........

Zick211 Eddward West

Надеюсь будет поинтереснее, чем этот который сейчас

Eddward West

меня пугает не гг баба, а существо с кого они ее срисовали, максимальная антихаризма, скорей всего сюжет будет про то как ее угнетали мужчины, и она станет первой бабой императором японии

Даздрасен Дыклоп

Кто же это будет? Наверно ниггер с двуручным дилдаком?

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Одна из лучших игр про мастера меча💪 Надеюсь будет не хуже предыдущей части! // Nvidia Power