В новом тизере Ghost of Yotei намекнули на неожиданного компаньона - геймплей покажут уже в июле

Во время трансляции State of Play студия Sucker Punch показала короткий, но интригующий тизер Ghost of Yotei — идейного продолжения самурайского экшена Ghost of Tsushima. На фоне живописных пейзажей и традиционной японской архитектуры нам отчетливо показали важную геймплейную деталь: главная героиня в этот раз, судя по всему, не будет сражаться в одиночку.

В отличие от Цусимы, где Дзин действовал один, здесь рядом с протагонисткой появляется спутник — взрослый волк, впервые показанный щенком ещё в дебютном трейлере. Судя по новым кадрам, животное не просто сопровождает героиню, но и активно участвует в схватках, помогая в бою и, возможно, влияя на тактические решения игрока.

Разработчики пока не раскрывают подробностей, но уже подтвердили, что в июле состоится специальный выпуск State of Play, полностью посвящённый Ghost of Yōtei. Там покажут расширенный геймплей, в том числе обновлённые механики исследования мира и боевой системы.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.