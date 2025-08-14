В новом трейлере Ghost of Yotei показали бой при помощи копья

Ghost of Yotei, новая игра от Sucker Punch, выйдет через несколько недель, обещая игрокам эпическое приключение по феодальной Японии. Для преданных поклонников PlayStation выпустила новые кадры геймплея.

В последнем трейлере демонстрируется немного больше игрового процесса, углубляясь в боевую часть. Видео посвящено Яри, одному из пяти видов оружия, доступных игрокам, разновидности японского копья.

Яри обладает атаками по области действия и заряженными атаками, способными притягивать врагов. Это оружие также весьма полезно для контроля толпы, позволяя бросать врагов и даже использоваться в качестве поддержки, чтобы набирать импульс и пинать их.

На прошлой неделе Sony показала геймплей кусаригамы, мощного оружия в форме цепи.

В Ghost of Yotei студия Sucker Punch отказалась от системы стоек, как в предыдущей игре, и заменила её более широким ассортиментом оружия. Всего игрокам будет доступно пять различных видов оружия ближнего боя (катана, копьё, кусаригама, парные мечи и одати), каждое из которых обладает уникальным стилем. Также будет доступно оружие дальнего боя, такое как винтовки и луки.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5.