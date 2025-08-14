ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 241 оценка

В новом трейлере Ghost of Yotei показали бой при помощи копья

monk70 monk70

Ghost of Yotei, новая игра от Sucker Punch, выйдет через несколько недель, обещая игрокам эпическое приключение по феодальной Японии. Для преданных поклонников PlayStation выпустила новые кадры геймплея.

В последнем трейлере демонстрируется немного больше игрового процесса, углубляясь в боевую часть. Видео посвящено Яри, одному из пяти видов оружия, доступных игрокам, разновидности японского копья.

Яри обладает атаками по области действия и заряженными атаками, способными притягивать врагов. Это оружие также весьма полезно для контроля толпы, позволяя бросать врагов и даже использоваться в качестве поддержки, чтобы набирать импульс и пинать их.

На прошлой неделе Sony показала геймплей кусаригамы, мощного оружия в форме цепи.

Новый трейлер Ghost of Yotei демонстрирует пылающую кусаригаму

В Ghost of Yotei студия Sucker Punch отказалась от системы стоек, как в предыдущей игре, и заменила её более широким ассортиментом оружия. Всего игрокам будет доступно пять различных видов оружия ближнего боя (катана, копьё, кусаригама, парные мечи и одати), каждое из которых обладает уникальным стилем. Также будет доступно оружие дальнего боя, такое как винтовки и луки.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5.

Dev0tee

Лучше бы показали в трейлере как на копье насадили фрика в главной роли и разработчиков этого недоразумения для радости вокнутыx..

16
Veidrd1968

Погоди щас толерасты набегут

7
Dev0tee Veidrd1968

Так они всегда тут, защищают любую мерзость, что им подсунут, натренированные безмозглые псинки)

7
MNM 777

йотей проснулся )

и эта не та лысая Джейд из нового фильма Мортал Комбат 2 у которой Куан Чи волосы отобрал ? ))

DemandingRufus

И никаких повреждений на телах, а скоро 2026 год.

4
Makimah

Главный герой в трейлере настолько пи*датый, что игра просто не успевает отрисовывать раны и отказывается от них.

3
IgnobleLorcan

Да тут в целом анимации из 2010 года, это просто кринжатина

3
Serj77777

Ха-ха-ха,а почему так плохо?) Что с модельками противников,анимациями,почему она выглядит хуже игры пятилетней давности?)

4
WerGC

как же все всрато после теней

2
Сережаа
1
IgnobleLorcan

Это лютый даунгрецд по сравнению с цусимой 5 летней давности!

1
Janekste
отказалась от системы стоек, как в предыдущей игре, и заменила её более широким ассортиментом оружия.

Зря они это сделали. Из-за этого боёвка стала напоминать последних ассасинов по механике. То бишь боёвку оказуалили, что не есть хорошо. Боёвка всё ещё смотрится зрелищно и наверное будет интересно сражаться. Но это не то, чего хочется видеть здесь после Призрака Цусимы с его шикарной боевой системой. Раньше боёвка была уникальной, а теперь как у всех. Зря они это сделали, ой зря. Точка.

1
WerGC

в тенях боевка лучше чем тут

1
aptem4ka

В смысле оказуалили? А разве это хардкор, когда просто под определенного противника нажимаешь на геймпаде стрелку для выбора стиля и спамишь обычный удар. То есть весь хардкор заключается в нажатии стрелки перед спамом удара. А вот бой с неподходящей стойкой можно назвать интересным

Azimut zvuk

Хоспади ну и куета,не чекаясь братва-помянем!