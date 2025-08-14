В новом трейлере Ghost of Yotei показали бой при помощи копья

Ghost of Yotei, новая игра от Sucker Punch, выйдет через несколько недель, обещая игрокам эпическое приключение по феодальной Японии. Для преданных поклонников PlayStation выпустила новые кадры геймплея.
В последнем трейлере демонстрируется немного больше игрового процесса, углубляясь в боевую часть. Видео посвящено Яри, одному из пяти видов оружия, доступных игрокам, разновидности японского копья.
Яри обладает атаками по области действия и заряженными атаками, способными притягивать врагов. Это оружие также весьма полезно для контроля толпы, позволяя бросать врагов и даже использоваться в качестве поддержки, чтобы набирать импульс и пинать их.
На прошлой неделе Sony показала геймплей кусаригамы, мощного оружия в форме цепи.
В Ghost of Yotei студия Sucker Punch отказалась от системы стоек, как в предыдущей игре, и заменила её более широким ассортиментом оружия. Всего игрокам будет доступно пять различных видов оружия ближнего боя (катана, копьё, кусаригама, парные мечи и одати), каждое из которых обладает уникальным стилем. Также будет доступно оружие дальнего боя, такое как винтовки и луки.
Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5.
Лучше бы показали в трейлере как на копье насадили фрика в главной роли и разработчиков этого недоразумения для радости вокнутыx..
Погоди щас толерасты набегут
Так они всегда тут, защищают любую мерзость, что им подсунут, натренированные безмозглые псинки)
йотей проснулся )
и эта не та лысая Джейд из нового фильма Мортал Комбат 2 у которой Куан Чи волосы отобрал ? ))
И никаких повреждений на телах, а скоро 2026 год.
Главный герой в трейлере настолько пи*датый, что игра просто не успевает отрисовывать раны и отказывается от них.
Да тут в целом анимации из 2010 года, это просто кринжатина
Ха-ха-ха,а почему так плохо?) Что с модельками противников,анимациями,почему она выглядит хуже игры пятилетней давности?)
как же все всрато после теней
Это лютый даунгрецд по сравнению с цусимой 5 летней давности!
Зря они это сделали. Из-за этого боёвка стала напоминать последних ассасинов по механике. То бишь боёвку оказуалили, что не есть хорошо. Боёвка всё ещё смотрится зрелищно и наверное будет интересно сражаться. Но это не то, чего хочется видеть здесь после Призрака Цусимы с его шикарной боевой системой. Раньше боёвка была уникальной, а теперь как у всех. Зря они это сделали, ой зря. Точка.
в тенях боевка лучше чем тут
В смысле оказуалили? А разве это хардкор, когда просто под определенного противника нажимаешь на геймпаде стрелку для выбора стиля и спамишь обычный удар. То есть весь хардкор заключается в нажатии стрелки перед спамом удара. А вот бой с неподходящей стойкой можно назвать интересным
Хоспади ну и куета,не чекаясь братва-помянем!