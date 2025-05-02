В PS Store открылись предзаказы на Ghost of Yotei, духовного наследника Ghost of Tsushima

Стоит отметить, что в отличие от Death Stranding 2, у игры нет раннего доступа, если вы приобретете более дорогое издание. В Deluxe входят лишь различные внутриигровые плюшки, по типу доспехов и лошади.

Сама же Ghost of Yotei является новым крупным проектом Sucker Punch и одним из главных релизов PlayStation Studios в этом году. Для разработчиков эта игра стала первой, которая создается исключительно для PlayStation 5.

Выход состоится 2 октября только на PS5.