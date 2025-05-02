В PS Store открылись предзаказы на Ghost of Yotei, духовного наследника Ghost of Tsushima

Стоит отметить, что в отличие от Death Stranding 2, у игры нет раннего доступа, если вы приобретете более дорогое издание. В Deluxe входят лишь различные внутриигровые плюшки, по типу доспехов и лошади.
Сама же Ghost of Yotei является новым крупным проектом Sucker Punch и одним из главных релизов PlayStation Studios в этом году. Для разработчиков эта игра стала первой, которая создается исключительно для PlayStation 5.
Выход состоится 2 октября только на PS5.
Духовного наследника Assassin's Creed Shadows.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
будете брать делюкс или обычную?
Ждемс на пк
да как минимум через 1 год должен выйти, как максимум 5 лет
После классной 1 части, но учитывая тенденции современного мира, лучше не спешить)))
Ага-ага.
А EA SPORTS FC 25 духовный наследник EA SPORTS FC 24. К стати там скоро Battlefield 6 покажут, это тоже духовный наследник но уже Battlefield 5.
А вот непонятно, новый обливион это духовный наследник скайрима, или все же наооборот? Ведь оригинальный обливион был раньше, но много фишек скайрима перекочевали теперь в обливион... непонятно