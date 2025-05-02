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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 173 оценки

В PS Store открылись предзаказы на Ghost of Yotei, духовного наследника Ghost of Tsushima

Solstice Solstice

Стоит отметить, что в отличие от Death Stranding 2, у игры нет раннего доступа, если вы приобретете более дорогое издание. В Deluxe входят лишь различные внутриигровые плюшки, по типу доспехов и лошади.

Сама же Ghost of Yotei является новым крупным проектом Sucker Punch и одним из главных релизов PlayStation Studios в этом году. Для разработчиков эта игра стала первой, которая создается исключительно для PlayStation 5.

Выход состоится 2 октября только на PS5.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
DemandingRufus

Духовного наследника Assassin's Creed Shadows.

6
UnhappyYegor

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

My life is a game

будете брать делюкс или обычную?

1
Lekrefo

Ждемс на пк

1
My life is a game

да как минимум через 1 год должен выйти, как максимум 5 лет

almanaga

После классной 1 части, но учитывая тенденции современного мира, лучше не спешить)))

Yoshemitsu
Ghost of Yotei, духовного наследника Ghost of Tsushima

Ага-ага.

А EA SPORTS FC 25 духовный наследник EA SPORTS FC 24. К стати там скоро Battlefield 6 покажут, это тоже духовный наследник но уже Battlefield 5.

А вот непонятно, новый обливион это духовный наследник скайрима, или все же наооборот? Ведь оригинальный обливион был раньше, но много фишек скайрима перекочевали теперь в обливион... непонятно