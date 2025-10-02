В секретном побочном квесте Ghost of Yotei раскрыли судьбу Дзина Сакаи после Ghost of Tsushima

Пять лет после событий Ghost of Tsushima, новое приключение на PS5 — Ghost of Yotei — наконец приоткрывает завес тайны над судьбой Дзина Сакаи. В секретном побочном квесте The Storm Blade игроки исследуют вещи давно ушедшего воина и сталкиваются с артефактами, принадлежавшими самому Джину: его доспехи, знаменитая маска призрака и даже лошадиные сёдла.

Спойлер

Квест завершает ролик с предполагаемой историей героя: бывший самурай превратился в первого синоби мира, скрывался от сёгуна и отплыл на остров Эдзо (современный Хоккайдо), где разворачиваются события Ghost of Yotei. Этот сюжетный штрих соединяет игры, позволяя поклонникам увидеть, как Дзин Сакаи стал легендой нового региона. Тем не менее, остаются вопросы: как именно он провёл свои годы на Эдзо, при каких обстоятельствах умер и кто похоронил его, ведь его надгробный камень с двойной горой выглядит нетронутым. Возможно, будущие DLC раскроют эти тайны, но даже сейчас игроки могут получить его меч и доспехи, что станет приятным подарком для фанатов Призрака Цусимы.

Ghost of Yotei мастерски соединяет историю старой и новой игры, позволяя поклонникам почувствовать преемственность и уважение к наследию Дзина Сакаи.