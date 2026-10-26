В студии Sucker Punch, разработчиков Ghost of Yotei, прошли сокращения

Несмотря на то, что продажи игры Ghost of Yotei превысили 5 миллионов копий, а сама она получила преимущественно положительные отзывы, это не уберегло студию-разработчика от сокращений штата.

По словам бывшего сотрудника Sucker Punch, компания уволила 26 человек. Директор студии также направил письмо коллективу:

Тщательно проанализировав ситуацию на рынке и оценив потребности команды для работы над нашим следующим проектом, мы приняли решение провести сокращение штата. В результате в Sucker Punch будет упразднён ряд должностей.



Мы понимаем, что это тяжёлая новость, и хотим заверить вас: решение далось нам непросто. Мы уделили этому вопросу максимум внимания и постарались сделать всё возможное, чтобы поддержать коллег, которых коснулись эти изменения, в столь непростой переходный период… Не будем скрывать: сегодня очень тяжёлый день. На следующей неделе мы поделимся более подробной информацией о наших дальнейших планах.

Это лишь подтверждает, что в игровой индустрии успех проекта больше не гарантирует сотрудникам стабильность рабочих мест.