В Sucker Punch считают удаление идей важной частью разработки Ghost of Yotei

Разработчики из студии Sucker Punch рассказали о необычном подходе к работе над игрой Ghost of Yotei. По словам со-креативного директора проекта Джейсона Коннелла, команда регулярно устраивала встречи, на которых сотрудники делились тем, какие идеи или функции они решили удалить из игры.

Такие обсуждения проходили каждую неделю, и разработчики даже аплодировали коллегам за удачные решения сократить контент. По словам Коннелла, подобная практика помогала сделать процесс более позитивным, ведь отказаться от собственной идеи бывает непросто.

Разработчик отметил, что в игровой индустрии часто возникает противоположная проблема — у команды слишком много интересных идей, но недостаточно времени и ресурсов, чтобы реализовать их все. Поэтому умение вовремя отказаться от лишних механик или функций становится важной частью разработки.

Коннелл объяснил, что удаление элементов из проекта помогает сосредоточиться на действительно важных вещах и улучшает качество игры. Если из нескольких направлений работы убрать одно лишнее, то команда может уделить больше внимания остальным.

В студии также подчеркнули, что Sucker Punch не планирует значительно увеличивать команду, поэтому оптимизация работы и правильная расстановка приоритетов играют ключевую роль в создании крупных проектов вроде Ghost of Yotei.