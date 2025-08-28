Ваш верный компаньон-волк в Ghost of Yotei получит систему развития

Sucker Punch Productions раскрыла новые детали механики взаимодействия с волком в предстоящей Ghost of Yotei. Загадочный зверь, неоднократно появлявшийся в геймплейных роликах, окажется не просто фоновым элементом, а полноценным союзником, с которым можно выстраивать связь на протяжении всего приключения.

На старте игры волк ведёт себя независимо и появляется случайным образом. В бою он приходит на помощь лишь в критические моменты. Однако по мере развития отношений с ним частота его участия в сражениях будет расти. Игроки смогут укреплять связь через специальные активности в открытом мире — исследование волчьих логов и освобождение волков из клеток. За эти действия начисляются очки, которые можно потратить на уникальное древо навыков, посвящённое взаимодействию с компаньоном.

Система развития волка открывает разнообразные улучшения. Помимо увеличения вероятности его появления в бою, игроки смогут разблокировать дополнительные способности зверя, влияющие на эффективность сражений и тактические возможности. Волчьи логова станут отдельными точками интереса для исследования, а заключённых в клетки волков, скорее всего, придётся искать во вражеских лагерях, добавляя элемент стратегии и исследования мира.

Хотя прямого управления волком нет, его роль в приключении становится значительной. Взаимодействие с ним влияет не только на боевую эффективность, но и на атмосферу игры, создавая ощущение настоящей связи между героиней Ацу и её диким спутником.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5, предлагая игрокам погрузиться в захватывающее приключение с верным и развивающимся компаньоном.