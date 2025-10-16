Временной скачок в Ghost of Yote был неожиданным, но правильным решением, считает исполнитель роли лорда Сайто

Одним из самых удивительных моментов Ghost of Yotei было то, что она не является прямым продолжением Ghost of Tsushima. Действие игры происходит в той же вселенной, с отсылками к оригиналу, но представляет собой совершенно новую историю, развивающуюся спустя столетия после монгольского вторжения и мести Дзина Сакаи.

Для многих стала неожиданностью смелая стратегия Sucker Punch полностью отказаться от актерского состава и сюжетной линии первой игры в сиквеле, в том числе и для актера Феодора Чина, который участвовал в обоих играх франшизы. Если в Tsushima он исполнил несколько ролей (в том числе Харунобу, мужа Масако, и рассказчика Ямато), то в Ghost of Yotei он сыграл главного антагониста, лорда Сайто.

В одном из своих интервью Чин признался, что, несмотря на первоначальное удивление, он считает такой временной скачок был «правильным решением» для франшизы:

Знаете, да, я помню, что был там, когда мне об этом сказали. И это, конечно, было неожиданно, — пояснил Чин в интервю Gamereactor. Но я также считаю, что это правильное решение, потому что, знаете, в любой любимой франшизе всегда найдутся разочарованные. И я думаю, что пойти в совершенно другом направлении, как это было сделано, было довольно умным ходом, потому что это, безусловно, тот же мир, что и в Tsushima. Так что у вас будут вещи, которые вы любите. Но также будет много нового для игроков, которые только начинают знакомиться с этой серией. И я думаю, что это действительно умный ход.

По мнению актера, благодаря этой стратегии удалось сохранить элементы вселенной Tsushima, которые так любят фанаты, и одновременно добавить что-то новое, способное привлечь новых игроков. Кроме того, такой подход позволяет избежать потенциального разочарования от прямого продолжения, которое могло бы добавить спорные элементы к уже устоявшимся персонажам — подобно тому, что произошло с The Last of Us 2.

Это решение, похоже, оправдало себя с коммерческой точки зрения. Ghost of Yotei стала самой продаваемой игрой PlayStation в Европе с момента выхода Marvel’s Spider-Man 2. Новая глава саги удачно сочетает в себе наследие предшественника с совершенно новой историей и персонажами, становясь самостоятельным опытом в рамках той же вселенной.