Вышло обновление 1.010 для Ghost of Yotei

Компания Sucker Punch Productions выпустила обновление 1.010 для Ghost of Yotei на PlayStation 5. Хотя официальные описания патча ещё не опубликованы, предварительные сообщения указывают на то, что это небольшое обновление направлено на улучшение стабильности игры и устранение внутриигровых ошибок, оставшихся после версии 1.009. Одна из самых серьёзных проблем до этого обновления заключалась в том, что игроки Deluxe Edition не получали эксклюзивный краситель для маски Онрё. Многие фанаты ожидают, что этот патч исправит эту проблему.

Игроки также продолжали сталкиваться с ошибками, связанными с прогрессом, включая ошибку с Алтарями Отражения на хребте Тешио, из-за которой прогресс игры зависал на отметке 60/61 завершённого алтаря, несмотря на то, что все локации отображаются как пройденные. Патч 1.010 может быть нацелен на внутренние системы, связанные с отслеживанием и данными о прогрессе, поскольку аналогичные проблемы с выполнением заданий были решены в предыдущем патче. Хотя подтверждение от Sucker Punch еще не получено, игрокам рекомендуется обновить игру и сообщать о постоянных проблемах через официальный портал поддержки.