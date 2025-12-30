Yoshi-P назвал Ghost of Yotei лучшей игрой 2025 года и признался, что до сих пор в неё играет

Директор Final Fantasy XIV Наоки Ёсида, более известный как Yoshi-P, высоко оценил Ghost of Yotei от Sucker Punch и назвал её своей любимой игрой 2025 года. Об этом он рассказал в рамках ежегодного опроса японского издания 4Gamer, где известные разработчики подводят игровые итоги года.

По словам Ёсиды, несмотря на большое количество проектов, в которые он успел поиграть за год, именно Ghost of Yotei остаётся той игрой, к которой он возвращается при любой возможности. Разработчик отметил, что проект произвёл на него сильное впечатление не только как на игрока, но и как на профессионала.

Yoshi-P подчеркнул, что многому научился, анализируя Ghost of Yotei с точки зрения технологий и продакшена. Он отметил высокий уровень постановки, проработку открытого мира и общее качество исполнения, сравнимое с лучшими современными AAA-релизами. По его словам, игра стала для него важным источником вдохновения.

Отдельно Ёсида выделил работу художников и дизайнеров окружения. Будучи уроженцем Хоккайдо, он признался, что особенно трепетно отнёсся к воссозданию горы Йотей. Разработчик рассказал, что часто бывал в этих местах, катаясь на сноуборде в районе Нисеко, и был поражён тем, насколько точно и красиво Sucker Punch передала атмосферу региона.