"Зад Дзина лучше": в Ghost of Yotei вернули горячие источники, но игроки не впечатлены голой Ацу

Ghost of Yotei, долгожданный сиквел "Призрака Цусимы" от студии Sucker Punch, наконец-то увидел свет. Пока игроки активно погружаются в новую самурайскую игру с открытым миром, они также проверяют, какие механики и особенности первой части вернулись в продолжении.
Одной из таких вернувшихся фич стали горячие источники (онсэны), где главный герой может расслабиться и восстановить здоровье. Однако на этот раз протагонистом является не Дзин Сакай, а женщина по имени Ацу. Это заставило сообщество задуматься, как разработчики подойдут к вопросу наготы в игре.
Опасения были напрасны: процесс практически идентичен. Посещение источника показывает Ацу полностью обнаженной со спины, когда она погружается в целебные воды, а затем выходит оттуда обновленной. Подход остался простым и прямолинейным, без какого-либо особого внимания к телу новой героини.
Игроки положительно оценили такой подход, ожидая от мужской команды разработчиков более спорных решений. Однако споры об объективации отошли на второй план перед лицом более важного вопроса: чья же задница выглядит лучше? И здесь, по мнению комьюнити, есть явный лидер.
"Зад Дзина лучше", - категорично заявил один из реддиторов. И, похоже, многие остались с ним согласны. Что ж, как говорится, о вкусах не спорят.
