Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 320 оценок

"Зад Дзина лучше": в Ghost of Yotei вернули горячие источники, но игроки не впечатлены голой Ацу

Ghost of Yotei, долгожданный сиквел "Призрака Цусимы" от студии Sucker Punch, наконец-то увидел свет. Пока игроки активно погружаются в новую самурайскую игру с открытым миром, они также проверяют, какие механики и особенности первой части вернулись в продолжении.

Состоялся релиз экшена Ghost of Yotei от студии Sucker Punch - игра уже доступна на PS5

Одной из таких вернувшихся фич стали горячие источники (онсэны), где главный герой может расслабиться и восстановить здоровье. Однако на этот раз протагонистом является не Дзин Сакай, а женщина по имени Ацу. Это заставило сообщество задуматься, как разработчики подойдут к вопросу наготы в игре.

Опасения были напрасны: процесс практически идентичен. Посещение источника показывает Ацу полностью обнаженной со спины, когда она погружается в целебные воды, а затем выходит оттуда обновленной. Подход остался простым и прямолинейным, без какого-либо особого внимания к телу новой героини.

Игроки положительно оценили такой подход, ожидая от мужской команды разработчиков более спорных решений. Однако споры об объективации отошли на второй план перед лицом более важного вопроса: чья же задница выглядит лучше? И здесь, по мнению комьюнити, есть явный лидер.

"Зад Дзина лучше", - категорично заявил один из реддиторов. И, похоже, многие остались с ним согласны. Что ж, как говорится, о вкусах не спорят.

0ncnjqybr

А как яппы гнали на внешку Наоэ. А ведь она то красотка по сравнению с ЭТИМ.

Вот ее бы хотелось увидеть голой.

А этого транса только в цирке показывать.

30
TheCalvariam

Один Фейбой другой трансуха.

12
Рикочико

Японцы уже хейтят игру как Ассасинов?

6
Константин335

Какие же вы лицемеры) Помню же как тут хейтили Шадовс, а теперь переобуваетесь?

15
Dark1994

Трансуха

22
Денис Сидоров 5

Если эта по твоему трансуха ,ты главное к другим "женщинам" не ходи знакомиться))))

12
MNM 777 Денис Сидоров 5
17
Nill Kravets MNM 777

это Оно если что

6
TRADS80

мальчик, девочка какая в жопу разница.

16
Fedaykin
9
TRADS80 Fedaykin

не может быть.

4
Лидер Мур

хейтеры это вам

15
Константин335

Туда этих хейтеров)

11
Nill Kravets

надо же эти Повесточные так гнали на эротику в Играх а в итоге в свою добавили 😁 только вот с голым Трапом...

7
MNM 777 Nill Kravets

Та не , это голый Паскаль

11
K0t Felix
11
Summor Ner
9
Денис Сидоров 5

Ппц пол жёпы показали, конечно не впечатлены))))

6
Nill Kravets

спасибо что полностью голого ГГ не показали а то травмировать ещё не хватало

4
sa1958

Было бы на что смотреть.

6
Nill Kravets

а там нечего смотреть разве что для таких же извращенцов

3
sa1958 Nill Kravets

Потому и написал "на что".

3
tvorog8088

Это всё ещё лучше чем ничего)

5
MNM 777

)

3
Nill Kravets

лучше нечего чем такое

3
bohdan2015

Игроки хотели чтобы камера фокусировалась там где надо, а не проходила мимо:D

4
Nill Kravets

ну зная с кого срисовали ГГ это нельзя назвать минусом

5
