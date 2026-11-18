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Создатели Humankind 2 делают ставку на моддинг и поблочный редактор карт
Авторы Humankind 2 не обещают ни консольной версии, ни бесплатной демоверсии
Epic Games вернула формат AppImage и поддержку Fedora в новом лаунчере для Linux
Создатель GTA объяснил, почему разные программисты по-разному чувствуют физику автомобилей в играх
Игрокам в GTA 6 советуют изменить несколько настроек - это заметно улучшает впечатления от игры
Игроки громят GTA 6 на Metacritic: первые оценки игры - всего 4.9 балла из 10
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl отметили двухлетие игры и рассказали о планах на будущее
Официально: продажи Grand Theft Auto 6 превысили 32,5 млн копий - игра установила абсолютный рекорд индустрии
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Сравнение точек интереса GTA 6 с GTA 5 - насколько изменилась плотность контента
Пять игровых ноутбуков MSI к Чёрной пятнице: где стоит сэкономить, а за что доплатить
Демонстрация русской озвучки для детектива Twin Mirror
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Калдор Драйго: верховный магистр Серых Рыцарей, обречённый вечно сражаться в Варпе Warhammer 40,000
Обзор Tanuki: Pon's Summer - уютное лето на BMX
Серые Рыцари: тайный орден Империума, созданный для войны с демонами Warhammer 40,000
Торговый прототип для Project-C The Clouds
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Широкоформатный монитор GIGABYTE MO34WQC36
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