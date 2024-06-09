Ghostbusters: Spirits Unleashed дает фанатам возможность выбрать следующего призрака в игре + новый Twitch дроп

Создатели игры Ghostbusters: Spirits Unleashed объявили о праздничном событии в честь 40-летия франшизы, в игру ввели специальные скины Twitch дроп, дополнительный скина в игре бесплатно, а также ищут отзывы о том, какой любимый фанатами призрак добавить следующим!

Самым примечательным из анонсов является то, что вскоре в игру будет добавлен один из трех старых призраков, что позволит игрокам голосовать за Гозера Гозериана, Библиотекаря или Бугимена из «Настоящих охотников за привидениями». Эта новость пришла из официальных социальных аккаунтов Spirits Unleashed , которые разместили изображение ниже и спросили фанатов: «Что вы выберете?». Если вы хотите, чтобы ваш голос был услышан, опрос уже доступен здесь. Он завершится 24 июня, а победитель будет объявлен в прямом эфире Spirits Unleashed на Twitch 26 июня.



Говоря о Twitch, который начинается сегодня и продлится до 29 июня, игроки, которые смотрят Ghostbusters: Spirits Unleashed на участвующих трансляциях получит три редких вариантов скина «Некрообжора» за каждые два часа просмотра (всего до шести часов).

И, наконец, в честь "Дня охотников за привидениями" игрокам предлагается заглянуть в свои виртуальные шкафчики и облачиться в новую, совершенно бесплатную легендарную разблокировку, полную слизи!