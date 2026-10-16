В новом трейлере Ghostless показали восстание против ИИ в мире, где люди неотличимы от машин

Разработчики представили сюжетный трейлер Ghostless — постапокалиптического приключенческого экшена, в котором игрокам предстоит возглавить сопротивление искусственному интеллекту. Игра объединит динамичные сражения в формате 2.5D, строительство базы и управление колонией выживших.

Действие Ghostless разворачивается в мире, пережившем катастрофу, где человечество оказалось под угрозой уничтожения со стороны машин. Игрокам предстоит собирать ресурсы, искать уцелевших людей и постепенно создавать укрепленное поселение, способное стать центром сопротивления.

Однако главная опасность заключается не только в открытом противостоянии с роботами. Андроиды научились проникать в человеческие сообщества, выдавая себя за обычных выживших, поэтому доверять каждому новому поселенцу будет опасно.

Игрокам придется внимательно следить за обитателями базы, выявлять замаскированных машин и принимать непростые решения, от которых зависит безопасность всей колонии. Одновременно потребуется развивать инфраструктуру, обеспечивать жителей необходимыми ресурсами и организовывать борьбу против искусственного интеллекта.

Новый трейлер знакомит с мрачной атмосферой Ghostless и центральным конфликтом игры, в котором граница между человеком и машиной становится все менее очевидной.