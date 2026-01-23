Моддеру Люку Россу пришлось отключить свой Patreon из-за DMCA страйка на VR-мод для Ghostrunner

Известный моддер Люк Росс столкнулся с приостановкой своей страницы на Patreon после второго уведомления DMCA в этом месяце. После громкого уведомления DMCA о конверсии Cyberpunk 2077 для VR, новое уведомление привело к временной приостановке платной страницы моддера на Patreon.

На прошлой неделе высоко оценённый мод Росса для Cyberpunk 2077 VR был удалён CD Projekt Red после предупреждения польской игровой студии о необходимости сделать мод бесплатным для всех пользователей. Теперь моддер получил второе уведомление DMCA от 505 Games за конверсию Ghostrunner для VR.

В результате Росс сообщил фанатам, что он «вынужден временно приостановить работу страницы на Patreon», и у фанатов «нет доступа к более чем 40 модификациям или подробной информации о моих VR-конверсиях до тех пор, пока не разрешится юридическая ситуация».

В электронном письме, якобы разосланном подписчикам, Росс заявил, что «предоставление модификации в свободном доступе ни в коем случае не является таким простым решением, каким его представляют пользователи интернета, потому что сверхправа DMCA, предоставленные крупным компаниям, и платежи/пожертвования, необходимые для сложных проектов, подобных этому, — это два совершенно не связанных между собой вопроса».

В электронном письме Росса подписчикам он раскритиковал заявление CD Projekt Red о том, что модификация будет разрешена как свободное программное обеспечение с возможностью добровольных пожертвований. Моддер также обвинил законы DMCA, которые, по его словам, «тщательно сформулированы, чтобы дать неограниченную власть крупным компаниям, которым достаточно написать на листке бумаги, что они «считают», что их авторские права были нарушены, чтобы уничтожить с неба все, что им не нравится, — и доставить бесконечные головные боли таким создателям, как я, у которых вместо этого остается только один выход — обратиться в суд, неся огромные расходы на судебный процесс».