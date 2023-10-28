Авторы Ghostrunner 2 поблагодарили за теплый прием киберпанк-экшена

Прошло всего два дня с момента выхода Ghostrunner 2, а положительные отзывы уже поступают как от случайных геймеров, так и от рецензентов. Несомненно, One More Level и 505 Games не за что стыдиться. Им удалось подготовить и выпустить проект, который на сто процентов удовлетворит поклонников первой части.
В конце концов, об этом можно судить по тем отзывам, которые появились в прессе. Конечно, она не безупречна, и в этом плане ей будет трудно претендовать на звание лучшей игры года, но многие рецензенты высказывают весьма хвалебные мнения. Игра получила множество "восьмерок" и "девяток", о чем свидетельствуют специально подготовленные графические изображения, появившиеся в социальных сетях. Выглядит она действительно впечатляюще.
Авторы поблагодарили всех за теплый прием в своих социальных сетях
Спасибо всем, кто нашел время поиграть и написать отзыв о Ghostrunner 2! Мы очень ценим поддержку со стороны СМИ и сообщества.
Теплый прием на трекерах, всегда пожалуйста, обращайтесь!
Классная игра. Байки это вообще улеееет
Норм игруха