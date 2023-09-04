Больше возможностей, динамики и экшена: журналисты поделились своим мнением о продолжении Ghostrunner

В октябре этого года на ПК и консолях выходит стильный киберпанк-экшен Ghostrunner 2 от студии One More Level, который является прямым продолжением оригинальной игры 2020 года. В сети уже появились ранние превью, где представители СМИ активно хвалят сиквел. Судя по всему, разработчики игры смогли приумножить главные достоинства первой части и сделали экшен еще более увлекательным.
Своими впечатлениями от игрового процесса Ghostrunner 2 поделился редактор игрового издания IGN. По словам журналиста, он провел за игрой не так много времени, как хотелось бы, но этого оказалось достаточно для понимания основных моментов.
События Ghostrunner 2 вновь разворачиваются в огромной башне со множеством локаций, однако сами области стали более масштабными и разнообразными. У игроков будет намного больше возможностей для прохождения. Арсенал главного героя был существенно расширен полезными навыками, такими как двойной прыжок, а вместе с этим появилось больше возможностей на аренах.
Благодаря всем этим нововведениям, Ghostrunner 2 выделяется особой динамикой и улучшенным экшеном. Главный герой теперь ощущается как смертоносная машина для устранения своих врагов, способная ловко маневрировать прямо в воздухе. Единственным недостатком игры журналист увидел мотоцикл, который он посчитал "неудобным", а все задания с ним однообразными.
Ghostrunner 2 выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series — 26 октября.