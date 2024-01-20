Ghostrunner 2 отметит год Дракона долгожданными бесплатными обновлениями контента

Ghostrunner 2 получит долгожданные бесплатные обновления контента, чтобы отпраздновать год Дракона с помощью Dragon Pack. Киберпанк-триллер от первого лица от издателя игр 505 Games и разработчика One More Level пополнится косметическим DLC Dragon Pack и обновлением 8 февраля 2024 года.
DLC и обновление посвящены Году Дракона, чтобы отпраздновать Лунный Новый год. Обновление включает в себя расширение текущего режима Roguerunner.exe, требующее владения вингсьютом Джека и дополнительных элементов паркура. Новые способности, улучшаемые способности, новая механика перемещения, расширенное повествование, более глубокое построение мира и новые дьявольские враги. Игра также получит китайскую озвучку.
Для фанатов, купивших Season Pass или Brutal Edition, 8 февраля также будет представлено новое смертоносное расширение Dragon Pack, содержащее косметический контент, посвященный Году Дракона. Новый контент, также доступный как отдельная покупка за 4,99 доллара США, включает в себя:
- Три скина меча
- Три скина для рук
- Совершенно новый скин мотоцикла
Но Dragon Pack для Ghostrunner 2 — не единственный план на 2024 год. One More Level и 505 Games также поделились своей годовой дорожной картой, которая включает в себя пять различных пакетов, распространяемых в течение года.
- Ice Pack – доступен уже сейчас
- Dragon Pack – доступен с 8 февраля 2024 г.
- Heat Pack – будет доступен в июне 2024 г.
- Бесконечный мотоциклетный режим – доступен в сентябре 2024 г.
- Anniversary Pack – будет доступен в октябре 2024 г.
это хорошо, игра конечно очень хороша