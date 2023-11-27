Ghostrunner 2 заработала более 6 млн долларов и уже окупила производственный бюджет

Польская компания-разработчик One More Level обнародовала первые данные о доходах Ghostrunner 2, продолжения коммерчески успешного киберпанк-экшена.
По данным портала Bankier.pl, One More Level оценила общий доход от базовой версии Ghostrunner 2 в 24,4 млн. злотых (6,13 млн. долл.). Этот рубеж игра преодолела 31 октября, всего через пять дней после своего глобального запуска.
Затраты на производство Ghostrunner 2 составили 16,7 млн. злотых (4,2 млн. долл.), а валовая прибыль - 7,7 млн. злотых (1,93 млн. долл.).
Однако студия не стала раскрывать информацию о продажах игры и другие подробности. Вышедшая 26 октября Ghostrunner 2 получила положительные отзывы критиков и игроков.
В мае 2021 года издатель 505 Games приобрел IP Ghostrunner у All in! Games за 5 млн. евро.
У - коммерческий успех, ага.
Тогда как 1 часть
Значит разрабы умеют в экономию при разработке.
Рад за команду. Придумали как выделится и не прогадали.
Зарабатывйте,зарабатывайте всё ваше