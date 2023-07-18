Издатель Ghostrunner 2 инвестирует 590 тысяч евро в поддержку игры после ее выхода ©

Первый Ghostrunner - динамичный шутер от первого лица, в котором паркур играет первую скрипку, - оказался весьма успешным, поэтому неудивительно, что было принято решение о выпуске продолжения. Польская студия One More Level планирует развивать игру после премьеры с многочисленными дополнениями. 505 Games, издатель игры, решила потратить на это 590 000 евро, или около 60 млн. российских рублей.

По словам Шимона Брылы, главы One More Level, соглашение, подписанное между польской студией и итальянским издателем, рассчитано на год пост-релизной поддержки Ghostrunner 2:

Мы знаем, какой огромный потенциал заложен в Ghostrunner 2, поэтому мы очень рады решению продлить наше сотрудничество с 505 Games. Мы рады, что издатель признает возможности нашей команды и проекта, которому мы отдали все свое сердце за последние годы. Дополнительная поддержка после выхода игры будет направлена на создание уникального игрового и косметического контента - как платного, так и бесплатного, - чтобы игроки могли наслаждаться Ghostrunner 2 еще дольше. Заключение дополнительного соглашения добавило нам ветра в крылья, что пойдет на пользу не только нам, но и, самое главное, поклонникам наших игр.

Мы не знаем, о каком именно контенте идет речь, но вы можете рассчитывать, среди прочего, на крупное сюжетное расширение. Первый Ghostrunner получил его более чем через год после выхода. Более мелкие платные расширения, вероятно, добавят в "двойку" новое оружие (что-то вроде Halloween Pack или Winter Pack для первой части). Что касается пост-релизных обновлений (бесплатных), то, возможно, они добавят в игру новые режимы или испытания.

Напомним, что Ghostrunner 2 выйдет на консолях PS5 и Xbox Series X/S и ПК в этом году. Точная дата релиза неизвестна, но известно, что уровни по отношению с "единичкой" будут более проработанными, а среди новых возможностей появятся секции на мотоциклах.