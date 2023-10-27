Киберпанк-экшен Ghostrunner 2 не смог заинтересовать игроков в Steam

Вчера состоялся релиз Ghostrunner 2, продолжение очень тепло принятого экшена, сочетающего в себе экшен от первого и паркур. Работа польской студии One More Level, издателем которой выступила компания 505 Games, отвечающая за бренд, была создана для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Но, судя по всему, пользователи Steam не очень заинтересованы новинкой. Максимальный онлайн экшена в день релиза составил всего 1 744 одновременных игроков. Это гораздо более слабый результат, чем в случае с первой частью - в день дебюта "единичку" на платформе Valve запустили 11 294 игроков. Некоторым утешением для создателей может стать теплый прием — в Steam целых 91% рецензий хвалят последнюю игру от студии One More Level.
1) загнуть цены
2) жаловаться на низкие продажи
Профит
Мало того что цену загнули так ещё и на торрентах бесплатно за несколько дней до релиза
дороговато как по мне, подожду норм скидон.
Ну а что удивляться? Подняли цену на сиквел с 29.99 до 39.99, реком. цены от валв не поставили, а добавили к ним 20-30%. Реклама? А для чего?
Вот и "успешный" релиз по итогу.
цены от вальве ни один адекват не будет ставить, ибо с них вообще ничего не заработаешь
мало того, что цена как минимум в 2 раза ниже будет, в эту цену уже входит НДС 20%, так от неё надо ещё отдать 20-30% габену. то есть разрабам придёт тока 50% от уже уменьшенной в 2 раза цены.
дичь лютая
Ты о чем? Их много кто ставит.
Как же тогда те, кто ставит зарабатывают? 🤔
Всегда так было лол. Только почему-то раньше адекватные цены ставили.
Рекомендованные от валв взяты не с потолка, а из возможностей стран (платежоспособности) и многих других фактор, которые в случае ставки рек. цен позволяют получить лучшие продажи.
Твой коммент, вот что дичь лютая
Не фиг было ценники на всё поднимать в 1.5- 2 раза, а потом жаловаться на продажи... это жесть какая-то , продукты , которые идут со скидкой сейчас, приравнялись к своей обычной цене(это еще при СКИДКЕ в 60-80%).... а эта игра, ну мягко говоря- на узкий круг . Тем-более когда в сети еще шумит Чел. Паук 2, че они хотели...
Ну, я полную версию жду, а ещё может озвучка будет от GamesVoice. Так что на релизе нет смысла играть.
Ну так а фигл они думали. Реклама и маркетинг никакущие. Поставили релиз кибер ниндзи с релизом алана века второго. Учитывая что жанр у игры специфический (хардкорный) что же массовый пользователь предпочтёт??? Ну и релиз торрент эдишна добил гвоздь в крышку гроба. Браво.
30% забирает стим, 5% денува, ещё инвесторы своё хапнут, плюс за движок платить, пока у разрабов совсем ничего не останется, так хоть +5% на экономии на денуве получат.
Харош винить торрент. Те кто купят без проблем купят несмотря на то есть в торренте или нет. А те кто не купят те не купят. Когда же это поймете уже
причём тут игра в егс (которые 2,5 калеки покупают, раз ни один экз не окупился) и игра в стиме? ещё и вовсе разных жанров.
никогда не понимал этого бреда.
почему игрок не может купить и то и то?
торрент вообще не причём. просто игра ничего супер нового и интересного в сравнении с первой частью не несёт за собой, смысла в ней нуль
Естественно, потому как есть нормальный Киберпанк)))) а ещё и цена у этой поделки конечно слишком уж высокая!)
Согласен, Deus Ex лучший киберпанк.
Это Линейная игра, а то ОпенВорлд..
Или они во второй части добавили открытый мир?
ну так просто точно также скакать уворачиваясь от пуль и всё? тока с ценой повыше
Ну я первую часть давно скачивал но не было ни времени не желания её проходить,а тут уже вторая вышла.
Ну зато смог заинтересовать игроков торентэйдишн)))
Подожду хорошую скидку, а то чересчур дорого для такой игры.
Как всегда спиратили все.Остновные продажи как всегда на консолях.
Или онлайн низкий, по причине слива игры на трекеры, раньше релиза.
Хорошим играм это не мешает, если лицушники в это играть не хотят то пираты и подавно не будут.
бг3 почему то показало шикарные продажи, киберпанк, ведьмак 3, скайрим и так далее....
Увы, может быть игра дерьма.
Релиз игры был одновременно с появлением её на трекерах.
не аргумент, я балдуру например купил, т.к был уверен в качестве продукта и понимал, что каждый рубль отобьется
балдурс3 расхайпили и всё. там скупили мамонты, которые сами себя заскамили, а потом даж не прошли игру.
ты скажи какие продажи у балдура2 или это другое?))))))