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Ghostrunner 2 26.10.2023
7.2 72 оценки

Киберпанк-экшен Ghostrunner 2 не смог заинтересовать игроков в Steam

butcher69
Новости

Вчера состоялся релиз Ghostrunner 2, продолжение очень тепло принятого экшена, сочетающего в себе экшен от первого и паркур. Работа польской студии One More Level, издателем которой выступила компания 505 Games, отвечающая за бренд, была создана для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Но, судя по всему, пользователи Steam не очень заинтересованы новинкой. Максимальный онлайн экшена в день релиза составил всего 1 744 одновременных игроков. Это гораздо более слабый результат, чем в случае с первой частью - в день дебюта "единичку" на платформе Valve запустили 11 294 игроков. Некоторым утешением для создателей может стать теплый прием — в Steam целых 91% рецензий хвалят последнюю игру от студии One More Level.

8
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
UnRus

1) загнуть цены

2) жаловаться на низкие продажи

Профит

13
Pimba

Мало того что цену загнули так ещё и на торрентах бесплатно за несколько дней до релиза

0
amigolord

дороговато как по мне, подожду норм скидон.

6
AlexFullBeast

Ну а что удивляться? Подняли цену на сиквел с 29.99 до 39.99, реком. цены от валв не поставили, а добавили к ним 20-30%. Реклама? А для чего?

Вот и "успешный" релиз по итогу.

5
JohnTornton

цены от вальве ни один адекват не будет ставить, ибо с них вообще ничего не заработаешь
мало того, что цена как минимум в 2 раза ниже будет, в эту цену уже входит НДС 20%, так от неё надо ещё отдать 20-30% габену. то есть разрабам придёт тока 50% от уже уменьшенной в 2 раза цены.
дичь лютая

-9
AlexFullBeast JohnTornton
цены от вальве ни один адекват не будет ставить

Ты о чем? Их много кто ставит.

ибо с них вообще ничего не заработаешь

Как же тогда те, кто ставит зарабатывают? 🤔

мало того, что цена как минимум в 2 раза ниже будет, в эту цену уже входит НДС 20%, так от неё надо ещё отдать 20-30% габену. то есть разрабам придёт тока 50% от уже уменьшенной в 2 раза цены.

Всегда так было лол. Только почему-то раньше адекватные цены ставили.

Рекомендованные от валв взяты не с потолка, а из возможностей стран (платежоспособности) и многих других фактор, которые в случае ставки рек. цен позволяют получить лучшие продажи.

дичь лютая

Твой коммент, вот что дичь лютая

6
Ang Dark

Не фиг было ценники на всё поднимать в 1.5- 2 раза, а потом жаловаться на продажи... это жесть какая-то , продукты , которые идут со скидкой сейчас, приравнялись к своей обычной цене(это еще при СКИДКЕ в 60-80%).... а эта игра, ну мягко говоря- на узкий круг . Тем-более когда в сети еще шумит Чел. Паук 2, че они хотели...

4
Кей Овальд

Ну, я полную версию жду, а ещё может озвучка будет от GamesVoice. Так что на релизе нет смысла играть.

3
04Korez

Ну так а фигл они думали. Реклама и маркетинг никакущие. Поставили релиз кибер ниндзи с релизом алана века второго. Учитывая что жанр у игры специфический (хардкорный) что же массовый пользователь предпочтёт??? Ну и релиз торрент эдишна добил гвоздь в крышку гроба. Браво.

3
tvorog8088

30% забирает стим, 5% денува, ещё инвесторы своё хапнут, плюс за движок платить, пока у разрабов совсем ничего не останется, так хоть +5% на экономии на денуве получат.

-3
Glodus Muspell

Харош винить торрент. Те кто купят без проблем купят несмотря на то есть в торренте или нет. А те кто не купят те не купят. Когда же это поймете уже

3
JohnTornton

причём тут игра в егс (которые 2,5 калеки покупают, раз ни один экз не окупился) и игра в стиме? ещё и вовсе разных жанров.
никогда не понимал этого бреда.
почему игрок не может купить и то и то?
торрент вообще не причём. просто игра ничего супер нового и интересного в сравнении с первой частью не несёт за собой, смысла в ней нуль

0
askazanov

Естественно, потому как есть нормальный Киберпанк)))) а ещё и цена у этой поделки конечно слишком уж высокая!)

1
RPG fan of games

Согласен, Deus Ex лучший киберпанк.

9
SoRaS3

Это Линейная игра, а то ОпенВорлд..

Или они во второй части добавили открытый мир?

2
JohnTornton

ну так просто точно также скакать уворачиваясь от пуль и всё? тока с ценой повыше

0
saa0891

Ну я первую часть давно скачивал но не было ни времени не желания её проходить,а тут уже вторая вышла.

0
diman4enko

Ну зато смог заинтересовать игроков торентэйдишн)))

0
Exies27

Подожду хорошую скидку, а то чересчур дорого для такой игры.

0
XeNTRoN

Как всегда спиратили все.Остновные продажи как всегда на консолях.

-9
Dante The Demon Hunter

Или онлайн низкий, по причине слива игры на трекеры, раньше релиза.

-10
tvorog8088

Хорошим играм это не мешает, если лицушники в это играть не хотят то пираты и подавно не будут.

13
вупсич пупсич

бг3 почему то показало шикарные продажи, киберпанк, ведьмак 3, скайрим и так далее....
Увы, может быть игра дерьма.

5
wianewa

Релиз игры был одновременно с появлением её на трекерах.

0
Dark1994

не аргумент, я балдуру например купил, т.к был уверен в качестве продукта и понимал, что каждый рубль отобьется

0
JohnTornton вупсич пупсич

балдурс3 расхайпили и всё. там скупили мамонты, которые сами себя заскамили, а потом даж не прошли игру.
ты скажи какие продажи у балдура2 или это другое?))))))

0