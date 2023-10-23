Появились первые оценки киберпанк-экшена Ghostrunner 2

До выхода Ghostrunner 2 осталось несколько дней. Киберпанк-экшен выйдет на 26 октября ев ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Средняя оценка на Metacritic составила 80 баллов из 100 на базе 15 рецензий. На OpenCritic средний рейтинг — 78 баллов основе 30 обзоров. 73% журналистов порекомендовали игру к прохождению.
Ghostrunner заслуживал продолжения, а точнее, продолжения лучше, чем это.
В Ghostrunner 2 вас ждут сотни смертей, но каждая из них стоит того, чтобы шаг за шагом продвигать вас вперед.
Половина Ghostrunner II сумела повторить молнию в бутылке, которая сделала первую игру высокооктановым аттракционом. Вторая половина — это скучное, хотя и насыщенное тематически, путешествие во внешний мир, которое в теории достойно своего времени, но на практике не соответствует типу игры Ghostrunner.
я прошел уже её
Ну и пошёл уже ты