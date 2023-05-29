Разработчики Ghostrunner 2 обещают сделать акцент на интенсивных сражениях с боссами ©

На днях был опубликован эффектный тизер-трейлер Ghostrunner 2 с демонстрацией езды на мотоцикле и обзором боевой системы. Сиквел киберпанк-экшена от первого лица обещает раскрыть перед игроками больше информации о постапокалиптическом мире, а также улучшить главные достоинства первой игры. В частности, разработчики игры из студии One More Level обещают усилить акцент на боссах.

Представители студии в социальных сетях поделились новыми подробностями Ghostrunner 2. Они подтвердили, что сиквел будет масштабнее первой части и его история позволит лучше погрузиться в правила мира игры. В игре реализованы целые секции, где игроку нужно будет управлять мотоциклом и проходить сложные испытания с боевыми столкновениями.

В Ghostrunner 2 будет сделан акцент на интенсивных битвах с боссами, а также улучшена нелинейность прохождение всех локаций. По словам разработчиков, на уровнях появится больше элементов окружения с которым можно будет по-разному взаимодействовать и применять новые навыки.

Выход Ghostrunner 2 запланирован на конец 2023 года для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.