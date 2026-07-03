Разработчики из One More Level имеют идеи для Ghostrunner 3, но решение зависит от издателя 505 Games

Представитель польской студии One More Level Шимон Брыла поделился мыслями о возможном продолжении серии динамичных экшенов Ghostrunner. В интервью порталу Insider Gaming, он сообщил, что у команды есть идеи для завершения трилогии или создания ответвления, однако окончательное решение остается за издателем.

В настоящее время студия One More Level полностью сосредоточена на разработке своего нового проекта под названием Valor Mortis. Тем не менее, высокая популярность серии Ghostrunner среди любителей динамичного игрового процесса заставляет аудиторию интересоваться возможностью выхода третьей части. Обе выпущенные игры франшизы получили признание благодаря быстрому темпу, напоминающему серию Hotline Miami, и проработанной паркур-механике.

На вопрос журналистов о потенциальном производстве Ghostrunner 3 или другой игры в этой же вселенной Шимон Брыла ответил, что создание продолжения было бы отличной возможностью, и у разработчиков даже есть несколько идей для достойного завершения трилогии или ответвления. При этом он подчеркнул важную юридическую деталь. Несмотря на то, что студия One More Level является непосредственным создателем франшизы, все права на интеллектуальную собственность принадлежат издательской компании 505 Games. Именно этот издатель должен принять окончательное решение о запуске проекта в производство.

Дальнейшая судьба серии во многом будет зависеть от коммерческих результатов и восприятия игроками текущего проекта студии, игры Valor Mortis. В случае ее успеха разработчики могут продолжить развитие новой франшизы, что отодвинет планы на создание Ghostrunner 3. Тем не менее, авторы не исключают возвращения к своей популярной серии в будущем, если издатель 505 Games посчитает это целесообразным.