Согласно надёжному инсайдеру, экшен Ghostrunner 2 станет следующей игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

Согласно информации от надежного инсайдера billbil-kun, в рамках рождественской акции Epic Games Store Ghostrunner 2 станет следующей бесплатной игрой. Забрать её можно будет только в течение суток: с 26 декабря 19:00 МСК до 27 декабря 19:00 МСК.

Чтобы добавить игру в свою библиотеку, достаточно войти в Epic Games Store (или зарегистрировать новый аккаунт), зайти на страницу Ghostrunner 2 и нажать кнопку «Получить».

Ghostrunner 2 — это динамичный слэшер от первого лица, события которого разворачиваются в мрачном киберпанковом мире. Игрокам предстоит стать киберниндзя, сражаться с могущественными боссами, исследовать интерактивный сюжет и наслаждаться новым синтвейв-саундтреком. Игра отличается быстрым геймплеем, стильной графикой и свежими режимами, которые добавляют разнообразия в прохождение.