Согласно надёжному инсайдеру, экшен Ghostrunner 2 станет следующей игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

Согласно информации от надежного инсайдера billbil-kun, в рамках рождественской акции Epic Games Store Ghostrunner 2 станет следующей бесплатной игрой. Забрать её можно будет только в течение суток: с 26 декабря 19:00 МСК до 27 декабря 19:00 МСК.
Чтобы добавить игру в свою библиотеку, достаточно войти в Epic Games Store (или зарегистрировать новый аккаунт), зайти на страницу Ghostrunner 2 и нажать кнопку «Получить».
Ghostrunner 2 — это динамичный слэшер от первого лица, события которого разворачиваются в мрачном киберпанковом мире. Игрокам предстоит стать киберниндзя, сражаться с могущественными боссами, исследовать интерактивный сюжет и наслаждаться новым синтвейв-саундтреком. Игра отличается быстрым геймплеем, стильной графикой и свежими режимами, которые добавляют разнообразия в прохождение.
Вторая часть это же финансовый провал? Даже как то жалко разрабов. У первой части 43 к отзывов , у второй 6к.
Отличная игрушка, я хоть и не любитель подобного жанра но что первую что вторую прошёл на одном дыхании, в первой части на последнем уровне у меня конкретно пердак подгорел там где надо прыгать по движущимся стенам (единственная игра на моей памяти где у меня ещё так подгорело это путь боли в hollow knight), во второй ещё и мотоцикл добавили, игрушки достаточно хардкорные и не прощает ошибок, зато интересные, ну и музон просто бомба.
Норм игруха,кайфовая.Но меня задушнило когда дали полу- открытый мир ,и на мотоцикле надо было по точкам ехать.Не понимал куда ехать ,подорвало пердак удалил.
Так её уже раздают.....
Нормалды берём
Я ж говорил всё впереди)
Спасибо Эпик за полную коллекцию))
Что б была коллекция, ты купил для игр Season Pass?
благодарю за анонс! игра в копилке...иначе точно прошла бы мимо // Lulu Vamp
Уже пропустил несколько дней раздач:D Всё равно ничего важного как оказывается)
Народная версия у меня статеррит как паскуда, посмотрим что будет на лицухе, но уверен точно также
Неужели. Первая годная игра на раздаче // Иван Страждин
Годная игра это - Urban Strife . А это - хрень квейкоподобная. // Илья Прохоров
Пока всё что в егс раздали в этом месяце полнейшая дрочь, разве что Контрол неплохая игра, но она уже неактуальна, т.к. старая. Там как правило раздают хорошие игры, но неактуальные из-за своего возраста либо всякий мусор
Мне кажется на бесплатные раздачи вообще грех жаловаться. В других магазинах вообще никаких раздач нет, а если и бывают, то как правило раздают всякий треш который никому даже бесплатно не нужен.
И всё же если раздают, значит есть кому играть. А жаловаться на бесплатное - ну как минимум глупо. К тому же тебе они ничем не обязаны, поэтому твоё недовольство идёт мимо.
PS: Ещё не 31 декабря, под конец обычно самый сок)
Передаём привет Стиму)
Никогда такого не было... и вот опять... Из года в год одно и тоже... Или раньше первую часть раздавали?!
Год назад раздавали первую часть) По удивительному совпадению, я как раз только-только собрался ее пройти (забрал в тот раз еще) и вот докачал. А тут новость, что вторую раздадут, возможно - очень вовремя))