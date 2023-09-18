В сети показали почти 20 минут экшена из Ghostrunner 2 на GeForce RTX 4090

Разработчики из студии One More Level опубликовали в открытый доступ бесплатную демоверсию своего динамичного боевика Ghostrunner 2. Опробовать сиквел киберпанк-экшена может уже любой желающий на ПК и консолях, а пока можно ознакомиться с геймплеем игры на самой мощной видеокарте. Энтузиаст опубликовал почти 20 минут игрового процесса Ghostrunner 2, который был записан на GeForce RTX 4090.
Мощная видеокарта от Nvidia обеспечивает плавный геймплей в Ghostrunner 2 и высокое качество картинки в разрешении 4К. Представленный выше ролик показывает полное прохождение демоверсии игры, включая изучение начальной локации и финальную поездку на мотоцикле. Всего на демку автору потребовалось 19 минут, однако некоторые спидранеры уже проходят её всего за 5 минут.
Релиз Ghostrunner 2 состоится уже 26 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Вот бы на GTX 1060 показали. А это не интересно
Ртх 4090 это конечно круто, но юыло бы неплохо показать и другие видеокарты.
Попробовал недавно первую - хватило минут на пятнадцать.
Ну, так это ругалик всё-таки
Вот с байком больше драйва)
Можно трек в начале игры ? не меню...
Смахивает на огрызок от Киберпанка2077 только без сюжета и без цели тупо нужно переть вперёд до титров не думая не вникая ни про что
Так Киберпанк сам как огрызок выглядит
В этом и смысл слешеров. Или по твоему в катана зироу дофига глубокого сюжета?