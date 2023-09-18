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Ghostrunner 2 26.10.2023
7.4 40 оценок

В сети показали почти 20 минут экшена из Ghostrunner 2 на GeForce RTX 4090

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии One More Level опубликовали в открытый доступ бесплатную демоверсию своего динамичного боевика Ghostrunner 2. Опробовать сиквел киберпанк-экшена может уже любой желающий на ПК и консолях, а пока можно ознакомиться с геймплеем игры на самой мощной видеокарте. Энтузиаст опубликовал почти 20 минут игрового процесса Ghostrunner 2, который был записан на GeForce RTX 4090.

Мощная видеокарта от Nvidia обеспечивает плавный геймплей в Ghostrunner 2 и высокое качество картинки в разрешении 4К. Представленный выше ролик показывает полное прохождение демоверсии игры, включая изучение начальной локации и финальную поездку на мотоцикле. Всего на демку автору потребовалось 19 минут, однако некоторые спидранеры уже проходят её всего за 5 минут.

Релиз Ghostrunner 2 состоится уже 26 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

5
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Вот бы на GTX 1060 показали. А это не интересно

2
tinsoman

Ртх 4090 это конечно круто, но юыло бы неплохо показать и другие видеокарты.

1
wiezmin
1
warp 37

Попробовал недавно первую - хватило минут на пятнадцать.

0
Ethan Hunt

Ну, так это ругалик всё-таки

0
bohdan2015

Вот с байком больше драйва)

0
Nike090

Можно трек в начале игры ? не меню...

0
B e s i k

Смахивает на огрызок от Киберпанка2077 только без сюжета и без цели тупо нужно переть вперёд до титров не думая не вникая ни про что

-5
Awareness of greatness

Так Киберпанк сам как огрызок выглядит

3
wianewa

В этом и смысл слешеров. Или по твоему в катана зироу дофига глубокого сюжета?

0