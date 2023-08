Авторы VR-шутера Ghosts of Tabor заработали более 3 млн долларов на платформе Meta Quest App Lab ©

VR-шутер Ghosts of Tabor, вдохновленный небезызвестным Escape From Tarkov, вышел в стадии раннего доступа в марте этого года и уже успел заполучить поклонников. Разработчики из Combat Waffle Studios с гордостью сообщили, что они сумели заработать более 3 000 000 долларов в рамках платформы Meta Quest App Lab. Сколько же им принесла Steam-версия, не сообщается. Кроме того, уже более 100 000 уникальных пользователей сыграли в игру на всех доступных платформах.

Ghosts of Tabor — это PvPvE-шутер с элементами выживания, предназначенный исключительно для виртуальной реальности, в котором вы будете использовать свой ум, навыки и ресурсы, чтобы выжить. Сами авторы неоднократно подмечали, что черпали вдохновение их таких игр, как Escape from Tarkov и DayZ. Полный выпуск Ghosts of Tabor вместе с обещанными дополнениями запланирован на начало 2024 года для разных платформ, включая Meta Quest Store, SteamVR и Sony PlayStation VR2.