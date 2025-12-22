Сэм Фишер возвращается - легенда Splinter Cell появится в VR-шутере Ghosts of Tabor

Поклонники Splinter Cell уже больше десяти лет ждут полноценного возвращения Сэма Фишера, но Ubisoft по-прежнему хранит молчание о новой части серии. Тем неожиданнее стала новость о том, что культовый агент всё же вернётся — в формате DLC для популярного VR-шутера Ghosts of Tabor. Студия Combat Waffle объявила об официальном партнёрстве с Ubisoft и показала трейлер кроссовера.

Дополнение «Splinter Cell» позволит игрокам примерить узнаваемый образ агента Третьего Эшелона. В состав DLC войдут карамбит для ближнего боя, скины для FN Five-seveN и MP7, фирменные очки ночного видения, тактический кевларовый жилет и полный костюм Сэма Фишера.

Ghosts of Tabor, которую часто называют VR-аналогом Escape from Tarkov, доступна на Meta Quest, PC VR и PlayStation VR. Проект активно развивается и считается одним из самых хардкорных и атмосферных шутеров в виртуальной реальности.