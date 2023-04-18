Digital Foundry выпустили видеоанализ GhostWire: Tokyo на на Xbox Series X|S ©

На прошлой неделе Ghostwire Tokyo получила крупное обновление для версии на PS5, которое совпало с запуском её версии на Xbox Series X|S и сделало доступным в GamePass. Это побудило Digital Foundry провести сравнение двух версий.

Digital Foundry наградила версию для PS5 званием «Лучший выпуск игры», отметив, что Ghostwire: Tokyo для Xbox Series S | X «работает хуже, чем версия для PlayStation 5, которая поначалу была не очень хорошей».

Аналитик команды обнаружил, что производительность Xbox Series X в среднем на 5-10% ниже, чем у PS5, с оговоркой, что разрешение на Series X также ниже. DF счел все это «действительно странной ситуацией» и «беспорядком». Аналитик был поражен низким качеством игры на устройствах Microsoft, хотя студия, разработавшая ее, теперь принадлежит Microsoft.

Хотя версия для PlayStation 5 страдала от некоторых проблем при запуске, версия для Xbox Series сейчас находится в худшем состоянии, чем версия игры для запуска в качестве эксклюзива для PlayStation 5.

Команда раскритиковала очень низкое качество трассировки лучей на Xbox Series, что касается версии Xbox Series S, она не включает поддержку технологии трассировки лучей. Игра работает в режиме производительности со скоростью менее 60 кадров в секунду, а производительность Series S в некоторых сценах была катастрофической.