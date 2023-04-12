Ghostwire: Tokyo доступна на Xbox Series X/S вместе с крупным обновлением Spider's Thread ©

Разработчик Tango Gameworks и издатель Bethesda выпустили новый трейлер к игре Ghostwire: Tokyo, которое получило новое обновление под названием Spider's Thread. Обновление привносит новый игровой режим в Ghostwire: Tokyo, который, по сути, представляет собой серию боевых арен, на которых игроки смогут испытать свои силы в игре.

Обновление также привносит новые карты, миссии и попытку сделать бои более глубокими за счет добавления новых способностей и врагов. Кроме того, в обновлении появились новые талисманы и коллекционные предметы, чтобы побудить игроков вновь посетить Токио, изображенный в игре. Обновление уже доступно для Ghostwire: Tokyo на всех платформах.

Обновление Spider's Thread для Ghostwire: Tokyo приурочено к выходу игры на Xbox Series X/S, а также к ее появлению на ПК и Xbox Game Pass. Особенности обновления были раскрыты еще в марте вместе с датой выхода игры на Xbox.

Ghostwire: Tokyo была первоначально выпущена в марте 2022 года на ПК и PS5. Действие приключенческой игры от первого лица разворачивается в городе Токио, жители которого исчезли. Игроки берут на себя роль Акито, выясняя, что происходит. Более подробную информацию вы найдете в нашем обзоре оригинальной версии игры.