Мистический экшен Ghostwire: Tokyo отмечает вторую годовщину, разработчики поблагодарили игроков за поддержку

Разработчики из студии Tango Gameworks при поддержке Bethesda Softworks в 2022 году выпустили стильный экшен Ghostwire: Tokyo с видом от первого лица. Релиз проекта нельзя было назвать громким, но благодаря контентным обновлениям и мистическому сеттингу игра все же завоевала большое количество фанатов. Сегодня Ghostwire: Tokyo отмечает свою вторую годовщину с момента выхода на ПК и PS5, в честь этого события авторы обратились к игрокам.

Представители студии Tango Gameworks на официальных страницах в социальных сетях поблагодарили игровое сообщество за теплый прием Ghostwire: Tokyo. Как отмечают разработчики, для них проект стал необычным экспериментом, где они смогли реализовать уникальные игровые идеи и попробовать свои силы в новом для команды жанре. Экшен сделал разработчиков намного опытнее и смелее, поэтому в будущем можно ожидать еще больше экспериментов, отмечают в Tango Gameworks.

Кроме этого, в знак благодарности разработчики выпустили небольшое обновление для Ghostwire: Tokyo, которое затрагивает только фоторежим и позволяет отметить игрокам юбилей игры. Для игры была добавлена специальная рамка, которую можно будет использовать для создания скриншотов.