На следующей неделе в Epic Games Store пройдёт раздача Ghostwire: Tokyo от Tango Gameworks

31 октября Epic Games Store обещает бесплатно доставить игру Ghostwire: Tokyo в свой магазин для ПК, и каждый сможет получить ее навсегда. Ghostwire: Tokyo можно будет добавить в свою библиотеку Epic Games Store до 7 ноября, после чего она останется у вас навсегда.
Токио захвачен смертоносными сверхъестественными силами, созданными опасным оккультистом, в результате чего население Токио мгновенно исчезло. Объединитесь с могущественной спектральной сущностью в ее стремлении к мести и овладейте мощным арсеналом способностей, чтобы раскрыть темную правду, стоящую за исчезновением, когда вы столкнётесь с неизвестным в Ghostwire: Tokyo.
Используйте комбинацию улучшаемых стихийных сил и навыков охоты на привидений, чтобы бороться со сверхъестественной угрозой. Используйте свои эфирные способности, чтобы подняться на вершину горизонта Токио и парить над улицами, чтобы открыть новые миссии или даже нанести удар по своим врагам.
Чёт эпик на повторы опять понесло.
Они могут по несколько раз, одни и те же игры раздовать
Честно говоря, эта игра даже бесплатно неинтересна) Как они могли выпустить такой шлак, уму не постижимо)
Эх, а где то в параллельной вселенной наверно раздают The Evil Within 3.
В той где ваш мир не был проклят
В России не доступна будет 😅 регайте акк левый // Евгений Субботин
Лучше бы Дефлуп. Эту уже раздавали // Иван Страждин
Год назад пиратку прошёл // Дима Космос
халявная гриндилка с заезженной темой про японию? лучше б древние свитки раздавали, чем это анимешное поделие. бегать по пустым улицам и махать руками, аки ниндзя на минималках, такое себе развлечение. да и графика пластмасовая, как из фортнайта, глаза кровоточат.
что ты несешь много игр про призраков и тд? заезженной темой про японию? что блять? высрал лишь бы что то высрать.
ты чё, слепой что ли? игр про японию как грязи, одни самураи да ниндзя повсюду. тема приелась ещё лет 10 назад. а про призраков так вообще зашквар, как будто других монстров придумать не могут. я говорю, что игра – отстой, а ты тут защищаешь её, как будто тебе за это заплатили. иди лучше уроки делай, школьник.