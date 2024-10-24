На следующей неделе в Epic Games Store пройдёт раздача Ghostwire: Tokyo от Tango Gameworks

31 октября Epic Games Store обещает бесплатно доставить игру Ghostwire: Tokyo в свой магазин для ПК, и каждый сможет получить ее навсегда. Ghostwire: Tokyo можно будет добавить в свою библиотеку Epic Games Store до 7 ноября, после чего она останется у вас навсегда.

Токио захвачен смертоносными сверхъестественными силами, созданными опасным оккультистом, в результате чего население Токио мгновенно исчезло. Объединитесь с могущественной спектральной сущностью в ее стремлении к мести и овладейте мощным арсеналом способностей, чтобы раскрыть темную правду, стоящую за исчезновением, когда вы столкнётесь с неизвестным в Ghostwire: Tokyo.

Используйте комбинацию улучшаемых стихийных сил и навыков охоты на привидений, чтобы бороться со сверхъестественной угрозой. Используйте свои эфирные способности, чтобы подняться на вершину горизонта Токио и парить над улицами, чтобы открыть новые миссии или даже нанести удар по своим врагам.