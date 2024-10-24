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GhostWire: Tokyo 25.03.2022
Экшен, Адвенчура, От первого лица
7.1 482 оценки

На следующей неделе в Epic Games Store пройдёт раздача Ghostwire: Tokyo от Tango Gameworks

monk70
Новости

31 октября Epic Games Store обещает бесплатно доставить игру Ghostwire: Tokyo в свой магазин для ПК, и каждый сможет получить ее навсегда. Ghostwire: Tokyo можно будет добавить в свою библиотеку Epic Games Store до 7 ноября, после чего она останется у вас навсегда.

Токио захвачен смертоносными сверхъестественными силами, созданными опасным оккультистом, в результате чего население Токио мгновенно исчезло. Объединитесь с могущественной спектральной сущностью в ее стремлении к мести и овладейте мощным арсеналом способностей, чтобы раскрыть темную правду, стоящую за исчезновением, когда вы столкнётесь с неизвестным в Ghostwire: Tokyo.

Используйте комбинацию улучшаемых стихийных сил и навыков охоты на привидений, чтобы бороться со сверхъестественной угрозой. Используйте свои эфирные способности, чтобы подняться на вершину горизонта Токио и парить над улицами, чтобы открыть новые миссии или даже нанести удар по своим врагам.

4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
kotasha

Чёт эпик на повторы опять понесло.

1
K0t Felix

Они могут по несколько раз, одни и те же игры раздовать

0
hamshut

Честно говоря, эта игра даже бесплатно неинтересна) Как они могли выпустить такой шлак, уму не постижимо)

0
saa0891

Эх, а где то в параллельной вселенной наверно раздают The Evil Within 3.

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

В той где ваш мир не был проклят

0
Пользователь ВКонтакте

В России не доступна будет 😅 регайте акк левый // Евгений Субботин

0
Пользователь ВКонтакте

Лучше бы Дефлуп. Эту уже раздавали // Иван Страждин

0
Пользователь ВКонтакте

Год назад пиратку прошёл // Дима Космос

0
Gridon

халявная гриндилка с заезженной темой про японию? лучше б древние свитки раздавали, чем это анимешное поделие. бегать по пустым улицам и махать руками, аки ниндзя на минималках, такое себе развлечение. да и графика пластмасовая, как из фортнайта, глаза кровоточат.

-6
Ezdeaz

что ты несешь много игр про призраков и тд? заезженной темой про японию? что блять? высрал лишь бы что то высрать.

0
Gridon Ezdeaz

ты чё, слепой что ли? игр про японию как грязи, одни самураи да ниндзя повсюду. тема приелась ещё лет 10 назад. а про призраков так вообще зашквар, как будто других монстров придумать не могут. я говорю, что игра – отстой, а ты тут защищаешь её, как будто тебе за это заплатили. иди лучше уроки делай, школьник.

-1