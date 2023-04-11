Сравнительное видео показывает, что Ghostwire: Tokyo работает немного лучше на PS5, чем на Xbox

Ghostwire: Tokyo работает немного лучше на PS5, чем на Xbox Series X: это видно из сравнительного видео, сделанного ElAnalistaDeBits, который также рассмотрел версию игры для Xbox Series S.
Игра Tango Gameworks попала на консоль Microsoft с точно такими же проблемами производительности, которые год назад проявились на PlayStation 5. В этом случае игра демонстрирует непостоянный темп кадров в режиме разрешения и бегающую частоту кадров в режиме производительности, достигая 60 кадров в секунду только в режимах 120 Гц, но платя высокую цену с точки зрения разрешения.
С этой точки зрения две консоли ведут себя очень похоже, включая количество пикселей, но на PS5 режим качества может рассчитывать на более качественную трассировку лучей с отражениями, отображаемыми с более высоким разрешением.
В общем, это второстепенный графический элемент, тем более, что очень немногие захотят насладиться опытом Ghostwire: Tokyo со скоростью 30 кадров в секунду при наличии множества заметных заиканий из-за проблем с частотой кадров.
Сони специально ухудшают игру)
сони сами теперь еще огребут ))))
Помню игру. Многие бились в грудь, что будут играть в данный шедевр, а потом о ней ни слухом, ни духом.
Я прошёл, игра не очень.
Слишком японская игра 😁 Плохого вроде ничего не было, графон нормальный, оптимизон хоть какой то был, но эта японская культура... ёкаи, духи, (с)инь и (пь)янь, стрельба из пальца, мне так было просто не интересно, прошел чтобы пройти, но в мою коллекцию в стиме эта игра не попадёт, только если отдадут бесплатно... ну или если внезапно поменяется мировоззрение и начну фанатеть от Японии 😉
А не слишком японская,а слишком уровня юбисофт,даже вышки заплилили,про боёвку я даже не гворю,меня хватила на пару часов,после двух шедевральных частей The Evil Within это вызывает недоумение.