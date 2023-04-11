Сравнительное видео показывает, что Ghostwire: Tokyo работает немного лучше на PS5, чем на Xbox ©

Ghostwire: Tokyo работает немного лучше на PS5, чем на Xbox Series X: это видно из сравнительного видео, сделанного ElAnalistaDeBits, который также рассмотрел версию игры для Xbox Series S.

Игра Tango Gameworks попала на консоль Microsoft с точно такими же проблемами производительности, которые год назад проявились на PlayStation 5. В этом случае игра демонстрирует непостоянный темп кадров в режиме разрешения и бегающую частоту кадров в режиме производительности, достигая 60 кадров в секунду только в режимах 120 Гц, но платя высокую цену с точки зрения разрешения.

С этой точки зрения две консоли ведут себя очень похоже, включая количество пикселей, но на PS5 режим качества может рассчитывать на более качественную трассировку лучей с отражениями, отображаемыми с более высоким разрешением.

В общем, это второстепенный графический элемент, тем более, что очень немногие захотят насладиться опытом Ghostwire: Tokyo со скоростью 30 кадров в секунду при наличии множества заметных заиканий из-за проблем с частотой кадров.