Технические эксперты поругали визуальное исполнение Ghostwire: Tokyo на Xbox Series S|X ©

Ghostwire: Tokyo вышла в марте 2022 года на PS5 и ПК. Еще на релизе проект студии Tango Gameworks и Bethesda Softworks столкнулся с небольшими техническими проблемами, которые впоследствии были устранены патчами. И вот спустя год Ghostwire: Tokyo наконец-то добралась до консолей Xbox Series S|X, однако разработчикам не хватило времени на хорошую оптимизацию консольной версии. Технические эксперты из Digital Foundry проверили игру на новой платформе и остались разочарованными визуальным качеством проекта на самой мощной консоли Microsoft.

Как оказалось версия Ghostwire: Tokyo на Xbox Series S|X буквально во всем уступает версии игры на PS5, которая является далеко не лучшим примером. Эксперты из Digital Foundry уже окрестили порт игры на новую консоль очень странным. Первичный анализ показывает, большое количество визуальных ошибок и банально худшую картинку.

Главные отличия Ghostwire Tokyo на Xbox Series S|X:

Отражения низкого качества;

В отображении теней содержится множество артефактов;

Разрешения по большей части очень похожи на PS5, но в режиме качества разрешение Xbox Series X немного ниже по сравнению с PS5;

Производительность Xbox Series X в среднем на 5-10% ниже, чем у PS5;

Ни в одном из режимов нет RT для Series S с режимом производительности, работающим со скоростью менее 60 кадров в секунду.;

В целом Xbox Series X работает хуже, чем PS5.

По мнению редакторов Digital Foundry, лучшим местом для прохождения Ghostwire: Tokyo остается ПК.