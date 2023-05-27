Только 6,2 миллиона человек ласкали киску в Ghostwire: Tokyo, и целых 21 миллиона предпочли собак ©

Разработчик Tango Gameworks недавно раскрыл интересную статистику по Ghostwire: Tokyo. Более 21 миллиона человек предпочитают гладить собак в игре, в то время как только 6,2 миллиона ласкали кисок. Несмотря на то, что разброс в цифрах велик, фанаты считают, что собаки имеют преимущество, поскольку геймплей поощряет игроков гладить их для продвижения в некоторых областях. С другой стороны, вы можете просто читать мысли кошки, чтобы найти точки интереса.



Ghostwire: Tokyo состоит из нескольких областей или квестов, где вам нужно покормить или погладить собаку, чтобы она привела вас в нужное место. С другой стороны, вы не можете кормить кошек; вам нужно читать их мысли, чтобы получить подсказки относительно заданий и интересных мест. Игроки считают, что эта простая механика является единственной причиной таких показателей, и если бы с обоими животными можно было обращаться одинаково, статистика была бы совсем другой.