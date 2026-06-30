Ghoul Fright получила демо в Steam: хоррор-битемап предлагает отбиваться от гулей всем, что попадётся под руку

Британская инди-студия Atrax Studios представила официальный DEMO-трейлер Ghoul Fright и одновременно выпустила бесплатную демоверсию игры в Steam. Проект сочетает элементы экшена, выживания и битемапа от первого лица, предлагая игрокам отбиваться от бесконечных волн гулей в особняке с привидениями.

Главная особенность Ghoul Fright — ближний бой, построенный на ударах руками и ногами, блоках, захватах и мощных добиваниях. При этом важную роль играет физика окружения: почти любой незакреплённый предмет можно поднять и использовать в качестве импровизированного оружия, превращая комнаты особняка в настоящий арсенал.

Разработчики делают ставку на атмосферу мультяшного хоррора конца 90-х и начала 2000-х годов. Игра сочетает гротескный визуальный стиль, чёрный юмор и фанковый саундтрек, а в основе геймплея лежит выживание против постепенно усиливающихся волн противников. Дополнительное разнообразие обеспечивают особые волны-испытания и лёгкая система прогрессии.

Над проектом работает небольшая британская команда Atrax Studios. Её основатели — гейм-дизайнер Хайме Вальс Вихиль, ранее участвовавший в разработке Jurassic World: Aftermath и проектов по вселенной Chicken Run, а также разработчик Деннис Мартинес Молина (DS Nahogara), известный своими мультяшными хоррорами и физическими песочницами. По словам Молины, команда стремилась создать «дом с привидениями, в котором можно дать сдачи», где практически каждый предмет становится частью игрового процесса.

Одиночная демоверсия Ghoul Fright уже доступна в Steam. Полноценный релиз на PC запланирован на 2026 год.