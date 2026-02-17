"Игра жива, а студия - нет": Hasbro закрыла авторов экшена про Снейк Айза, но обещает выпустить проект

Очередная волна сокращений накрыла игровую индустрию в начале 2026 года. На этот раз под удар попала студия Atomic Arcade, основанная материнскими компаниями Hasbro и Wizards of the Coast специально для разработки высокобюджетной игры по вселенной G.I. Joe. Прямо сейчас команда, судя по всему, прекращает свое существование, но издатель утверждает, что сама игра пока не отменена.

Первым тревожную весть принес программист геймплея Доминик Браун. В своем профиле на LinkedIn он сообщил, что был уволен после «решения Hasbro и Wizards of the Coast закрыть Atomic Arcade». Эта новость стала шоком для фанатов, ведь студия была создана совсем недавно в 2022 году именно ради игры о ниндзя Снейк Айзе и с тех пор активно нанимала сотрудников, хотя последний раз подавала признаки жизни лишь в мае 2025-го, показав модель главного героя.

Вскоре после заявления сотрудника, представители Hasbro выступили с официальным комментарием для представителей СМИ, пытаясь сгладить углы:

Игра Snake Eyes не отменена. В данный момент команда берет время на оценку дальнейшего пути развития проекта. Хотя окончательные решения еще не приняты, мы обязуемся предоставить новости, как только сможем.

Пока неясно, кто именно будет доделывать игру, если основной костяк разработчиков распущен.