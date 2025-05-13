Снейк Айз на первых кадрах крупнобюджетной игры G.I. Joe

Где-то в стенах офиса молодой студии Atomic Arcade, созданной ветеранами жанра экшен-игр из таких компаний, как Eidos, Epic, Bethesda и WB, уже несколько лет кропотливо ведётся разработка амбициозного проекта по вселенной G.I. Joe. Последний раз разработчики выходили на связь летом прошлого года, ограничившись общими подробностями. И вот теперь, спустя почти год молчания, они готовы продемонстрировать первые результаты — в виде рендеров главного героя.
На свежих изображениях можно увидеть детализированный фрагмент модели Снейка Айза, легендарного ниндзя-коммандос из отряда G.I. Joe. Персонаж лишь частично: на одном из скриншотов он держит штурмовую винтовку, а на другом — окровавленную катану. Несмотря на лаконичность демонстрации, уже сейчас заметен акцент на проработку визуального стиля и анимаций. Всё это позволяет надеяться на высокую техническую планку проекта.
Напомним, G.I. Joe: Snake Eyes позиционируется как AAA-экшен от третьего лица. Судя по имеющейся информации это будет масштабная сюжетная игра с открытым миром, но официальных деталей всё еще преступно мало.
Вероятно, активность вокруг разработки неслучайна. Лето традиционно становится временем крупных игровых презентаций, и вполне возможно, что уже в начале июня студия Atomic Arcade готовит полноценную демонстрацию своей игры.
Никогда не понимал популярности этой франшизы. Жаль про черепашек ниндзя походу проект загнулся, который мрачняк про Микеланджело.
Это чисто зарубежная тема...