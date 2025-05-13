Снейк Айз на первых кадрах крупнобюджетной игры G.I. Joe

Где-то в стенах офиса молодой студии Atomic Arcade, созданной ветеранами жанра экшен-игр из таких компаний, как Eidos, Epic, Bethesda и WB, уже несколько лет кропотливо ведётся разработка амбициозного проекта по вселенной G.I. Joe. Последний раз разработчики выходили на связь летом прошлого года, ограничившись общими подробностями. И вот теперь, спустя почти год молчания, они готовы продемонстрировать первые результаты — в виде рендеров главного героя.

На свежих изображениях можно увидеть детализированный фрагмент модели Снейка Айза, легендарного ниндзя-коммандос из отряда G.I. Joe. Персонаж лишь частично: на одном из скриншотов он держит штурмовую винтовку, а на другом — окровавленную катану. Несмотря на лаконичность демонстрации, уже сейчас заметен акцент на проработку визуального стиля и анимаций. Всё это позволяет надеяться на высокую техническую планку проекта.

Напомним, G.I. Joe: Snake Eyes позиционируется как AAA-экшен от третьего лица. Судя по имеющейся информации это будет масштабная сюжетная игра с открытым миром, но официальных деталей всё еще преступно мало.

Вероятно, активность вокруг разработки неслучайна. Лето традиционно становится временем крупных игровых презентаций, и вполне возможно, что уже в начале июня студия Atomic Arcade готовит полноценную демонстрацию своей игры.