Анонсирован бит-эм-ап с боковой прокруткой G.I. JOE: Wrath of Cobra для консолей и ПК ©

Издатель Freedom Games и разработчик Maple Powered Games анонсировали бит-эм-ап с боковой прокруткой G.I. JOE: Wrath of Cobra для консолей и ПК (Steam). Конкретные консоли не сообщались. Она будет выпущена в 2024 году.

Сообщается, что игра представляет собой аркадный экшен в стиле ретро, действие которого разворачивается во вселенной серия игрушек и телешоу G.I. Joe от канадского разработчика Maple Powered Games и издателя Freedom Games.

Wrath of Cobra ставит игроков на место Герцога, Скарлетт, Змеиных глаз, Roadblock и других знаковых солдат G.I. Персонажи сражаются против сил Кобры в миссиях в различных местах, таких как Остров Кобры и Яма. Игра представляет собой классический игровой процесс в стиле beat-em-up, напоминающий недавнюю игру Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, и может похвастаться арсеналом огнестрельного оружия, взрывного оружия и других методов борьбы с Коброй.

Кооперативная игра на диване также является ключевой особенностью, поскольку игроки смогут играть с четырьмя другими игроками в одном из двух режимов игры: сюжетном или аркадном, в котором больше внимания уделяется результатам игроков и производительности на каждом уровне. Бои в игре допускают полноценные комбо ближнего боя, специальные приемы и даже механику парирования, а также различное оружие, позволяющее различными способами уничтожать врагов как в одиночку, так и вместе с друзьями.