Олдскульный экшен G.I. Joe: Wrath of Cobra получил точную дату выхода на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch

Уже 21 ноября на PS5, Xbox Series S/X и Nintendo Switch появится ретро-боевик G.I. Joe: Wrath of Cobra. К слову, на ПК игра вышла в конце сентября и, несмотря на смешанные отзывы, разработчики не стали откладывать релиз на других платформах.

Авторы явно черпали вдохновение из золотой эры видеоигр — битемап выполнен в стилистике 1980-х, когда подобные проекты были на пике популярности. Игроков ждёт пиксельная графика, знакомый по классическим мультикам «Настоящий американский герой» сеттинг и, конечно же, любимые персонажи из линейки фигурок Hasbro. За Дюка, Скарлетт, Роудблока или Снейк Айза можно будет сыграть прямо как в старые времена.

Ну а сражаться предстоит со всеми, кого мы помним по оригиналу — толпами солдат зловещей «Кобры», закованными в броню Гадюками и жуткими андроидами B.A.T.